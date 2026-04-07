Escándalo en Instituto-Defensa: Souto explotó contra el árbitro y terminó expulsado
El lateral de Defensa y Justicia protagonizó un tenso cruce con Andrés Merlos tras la derrota ante Instituto y vio la tarjeta roja en un final cargado de polémica.
La caída de Defensa y Justicia frente a Instituto en Alta Córdoba por el Torneo Apertura 2026 no solo significó la primera derrota del equipo en lo que va del año, sino que también dejó una imagen polémica que rápidamente se viralizó: el fuerte enojo de Lucas Souto contra el árbitro Andrés Merlos, que derivó en su expulsión una vez finalizado el encuentro.
El episodio se produjo en un contexto confuso, cuando el lateral del Halcón intentaba reanudar el juego sin advertir que el partido ya había concluido. En ese momento, mientras se disponía a ejecutar rápidamente una acción, recibió la indicación de que el encuentro había terminado, lo que generó su inmediata reacción de enojo, primero contra el cuarto árbitro, quien le impidió continuar.
Al comprender lo ocurrido, Souto no logró contener su frustración y se dirigió de manera vehemente hacia Merlos para increparlo por la decisión. La intensidad de su reclamo fue suficiente para que el juez no dudara en mostrarle la tarjeta roja de manera directa, sancionando su conducta tras el pitazo final.
Lejos de calmarse tras la expulsión, el futbolista continuó con sus protestas y lanzó una serie de insultos hacia el árbitro, muchos de ellos intentando disimularlos al cubrirse la boca con la camiseta. La situación escaló al punto de requerir la intervención de sus propios compañeros, quienes debieron apartarlo para evitar que el conflicto pasara a mayores.
Este episodio no es un hecho aislado dentro del contexto reciente de Defensa y Justicia, ya que en las últimas semanas tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico se han visto envueltos en situaciones similares vinculadas a reclamos arbitrales. Uno de los casos más resonantes fue el del entrenador Mariano Soso, quien había tenido cruces fuertes con distintos jueces.
Ante Central Córdoba, el DT protagonizó un momento tenso con Bryan Ferreyra, a quien le gritó "lo roto que estás moralmente, estás quebrado", generando gran repercusión. Además, también fue expulsado en otro encuentro frente a Unión, tras protestar por una tarjeta roja mostrada a Rubén Botta, lo que derivó en una sanción de dos fechas que le impidió estar presente en este último compromiso.
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