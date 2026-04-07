Escándalo en Instituto-Defensa: Souto explotó contra el árbitro y terminó expulsado

El episodio se produjo en un contexto confuso, cuando el lateral del Halcón intentaba reanudar el juego sin advertir que el partido ya había concluido. En ese momento, mientras se disponía a ejecutar rápidamente una acción, recibió la indicación de que el encuentro había terminado, lo que generó su inmediata reacción de enojo, primero contra el cuarto árbitro, quien le impidió continuar.