Tranquilidad en Colombia: Minnesota United aclaró la situación médica de James Rodríguez

En esa línea, Minnesota United también detalló que el jugador se presentó en las instalaciones del club y comenzó con una fase inicial de trabajos físicos. En concreto, participó de una "sesión supervisada de reincorporación a la actividad física", lo que marca un paso importante en su regreso a la competencia. Sin embargo, desde la institución optaron por la cautela y evitaron establecer una fecha concreta para su vuelta a las canchas.