Tranquilidad en Colombia: Minnesota United aclaró la situación médica de James Rodríguez
El club estadounidense salió a desmentir versiones alarmantes sobre su salud y confirmó que ya comenzó su proceso de regreso a los entrenamientos bajo estricta supervisión-
Luego de varios días cargados de especulaciones y versiones cruzadas, Minnesota United decidió pronunciarse oficialmente sobre el estado físico de James Rodríguez, quien había generado preocupación tras su internación a fines de marzo. A través de un comunicado detallado, la institución descartó categóricamente que el mediocampista padezca rabdomiólisis, una afección que había sido mencionada en distintos rumores y que encendió las alarmas en el mundo del fútbol.
El club fue contundente en su mensaje y buscó despejar cualquier tipo de duda respecto al diagnóstico del jugador. "Tanto el club como nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no ha existido ninguna evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis", expresó la entidad en un documento extenso que brindó precisiones sobre la situación. Además, confirmaron que el colombiano ya se encuentra en una etapa de recuperación avanzada y retomando de manera progresiva la actividad.
Según se informó, James recibió el alta médica luego de permanecer bajo observación tras su internación del 29 de marzo, la cual estuvo vinculada a un cuadro de deshidratación posterior a un compromiso amistoso con su selección frente a Francia. Desde entonces, el futbolista continuó con su rehabilitación en su domicilio, siempre bajo seguimiento constante del equipo médico del club, lo que permitió una evolución favorable en su estado general.
En esa línea, Minnesota United también detalló que el jugador se presentó en las instalaciones del club y comenzó con una fase inicial de trabajos físicos. En concreto, participó de una "sesión supervisada de reincorporación a la actividad física", lo que marca un paso importante en su regreso a la competencia. Sin embargo, desde la institución optaron por la cautela y evitaron establecer una fecha concreta para su vuelta a las canchas.
Otro de los puntos destacados del comunicado fue el pedido explícito a la prensa y al público para que cesen las especulaciones: "James recibió el alta médica y, desde entonces, se ha estado recuperando en su domicilio bajo supervisión médica constante. Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y al público en general que se abstengan de realizar más especulaciones con respecto a la salud de James", manifestaron.
De esta manera, el club de la MLS buscó poner fin a las versiones que indicaban un cuadro grave y reafirmó que el futbolista seguirá un proceso controlado antes de volver a jugar. Mientras tanto, el foco estará puesto en su recuperación total y en respetar los tiempos necesarios para evitar cualquier recaída en una temporada que todavía tiene mucho por delante.
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