Suecia vs. Polonia por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
El seleccionado sueco buscará sumar su segunda victoria en el certamen, ya que viene de vencer a Rumania en condición de local.
Suecia y Polonia chocan este lunes, desde las 15:45 (hora argentina), en el Strawberry Arena de Solna, por la segunda fecha del Grupo B4 de la Liga de las Naciones de la UEFA.
El seleccionado sueco, dirigido por Graham Potter, comenzó su participación con una victoria por 2-1 ante Rumania como local. De esta manera, sumó sus primeros tres puntos en un grupo que también integran Polonia y Bosnia y Herzegovina, por lo que buscará mantenerse en lo más alto de su zona.
Por su parte, Polonia empató sin goles con Bosnia en su estreno y ahora intentará conseguir su primera victoria en la competencia. El seleccionado cuenta con Robert Lewandowski como su principal figura y buscará volver a los primeros planos después de no haber disputado el Mundial de 2026.
Luego de este encuentro, Suecia visitará a Bosnia y Herzegovina el viernes 2 de octubre, mientras que Polonia recibirá a Rumania ese mismo día. La fase de grupos finalizará en noviembre y los primeros de cada zona avanzarán directamente a la Liga A, mientras que los segundos disputarán un repechaje por el ascenso.
Formaciones de Suecia vs. Polonia por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Suecia: Viktor Johansson; Elliot Stroud, Carl Starfelt, Victor Lindelof; Emil Holm, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyokeres, Alexander Isak. DT: Graham Potter.
- Polonia: Marcin Bulka; Jan Bednarek, Kacper Potulski, Jakub Kiwior, Matty Cash; Piotr Zielinski, Bartosz Slisz; Jakub Kaminski, Michal Skoras, Sebastian Szymanski; Robert Lewandowski. DT: Jan Urban.
Horario y televisación
-
Hora: 15:45.
Estadio: Strawberry Arena de Solna.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: Disney+.
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