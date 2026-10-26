Preocupación en River: Aníbal Moreno está en duda para el Superclásico

Alarma en River: Aníbal Moreno está en duda para el Superclásico

LA MALA NOTICIA PARA RIVER EN EL TRIUNFO ANTE RACING: Aníbal Moreno se lesionó y pidió el cambio a una semana del Superclásico ante Boca. https://t.co/V4IJvsQkty — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026

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No todo fueron malas noticias en el predio riverplatense. La nota alentadora de la jornada matutina estuvo protagonizada por Sebastián Driussi, quien participó con normalidad de los entrenamientos tras causar sorpresa al quedarse fuera del banco de suplentes ante la Academia.

El delantero no había realizado la entrada en calor previa al clásico debido a una repentina molestia lumbar que lo marginó del encuentro, obligando al equipo a jugar un tramo sin un referente de área nato hasta el ingreso de Rafael Santos Borré sobre el cierre. Ya recuperado de esa indisposición física, Driussi se movió a la par de sus compañeros y quedará a total disposición de Ponzio para visitar la Bombonera.