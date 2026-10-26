Preocupación en River: Aníbal Moreno está en duda para el Superclásico
El mediocampista sufrió una molestia en el gemelo derecho y se le resintió la discopatía lumbar en el triunfo ante Racing. Leonardo Ponzio espera los resultados.
El triunfo de River frente a Racing dejó una fuerte preocupación en el cuerpo técnico pensando en el compromiso más esperado de la temporada. Apenas un cuarto de hora duró en cancha Aníbal Moreno en el Estadio Monumental antes de pedir el cambio por una dolencia física, encendiendo todas las alarmas de cara al Superclásico ante Boca del próximo domingo en La Bombonera.
El volante, que venía de reaparecer ante Belgrano en Córdoba tras 45 días de inactividad, sintió una molestia en su gemelo derecho y, en simultáneo, se le resintió la discopatía lumbar que lo había marginado de las canchas semanas atrás.
Su temprana salida obligó a reestructurar el mediocampo, en un panorama que se complejiza aún más debido a que Fausto Vera se encuentra recuperándose de un desgarro y el único mediocampista central natural de experiencia restante es baja, quedando como alternativa el juvenil Lucas Silva, de apenas 19 años y 10 partidos en Primera.
En la conferencia de prensa posterior al clásico, Leonardo Ponzio intentó llevar algo de calma al referirse al inconveniente en la espalda: "Es lo que había tenido anteriormente, y se resintió, pero no está descartado, porque se recupera". Sin embargo, la verdadera incertidumbre pasa por el grado de la lesión en el gemelo, cuyos resultados se conocerán tras los estudios médicos que se le realizarán en las próximas horas.
En caso de confirmarse una baja, el cuerpo técnico evaluará variantes tácticas para acompañar al joven Silva frente a un mediocampo xeneize de peso compuesto por futbolistas como Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado.
Alarma en River: Aníbal Moreno está en duda para el Superclásico
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No todo fueron malas noticias en el predio riverplatense. La nota alentadora de la jornada matutina estuvo protagonizada por Sebastián Driussi, quien participó con normalidad de los entrenamientos tras causar sorpresa al quedarse fuera del banco de suplentes ante la Academia.
El delantero no había realizado la entrada en calor previa al clásico debido a una repentina molestia lumbar que lo marginó del encuentro, obligando al equipo a jugar un tramo sin un referente de área nato hasta el ingreso de Rafael Santos Borré sobre el cierre. Ya recuperado de esa indisposición física, Driussi se movió a la par de sus compañeros y quedará a total disposición de Ponzio para visitar la Bombonera.
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