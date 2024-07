Fernando Aguerre, el argentino responsable del surf olímpico: detalles del torneo en la ola más peligrosa del mundo

Para esta segunda edición el argentino fue por más y convenció al Comité Olímpico Internacional que el surf debía salir de Francia europea y competir en otro continente. Por la falta de olas en el verano europeo, la International Surfing Association (ISA) que dirige Aguerre propuso la Isla de Tahití, en la Polinesia Francesa, con los fundamentos de que habría las mejores olas del mundo en esa época... “No fue nada fácil, llevo bastante tiempo, pero el COI entendió que en estas semanas, en Francia, había grandes chances que no hubiese olas y que el cambio no sólo permitiría seguir en Francia sino además ir a la mejor cancha donde pueda disputarse un torneo de esta importancia. Realmente será algo soñado”, cuenta este marplatense de 66 años que dedicó su vida al surf, desde aquellos comienzos en los años 70.

Será apenas la segunda vez en la historia olímpica que sucede algo así. En 1956, la prueba de equitación se realizó en Suecia -y no en Melbourne, Australia, la sede olímpica- por la dificultad que generaba el traslado de los caballos. Ahora será por algo deportivo. Se competirá, desde el 27, en los cuatro mejores días de olas, dentro de una ventana de nueve, en una rompiente tan famosa y bella como desafiante y aterradora. Un lugar mágico ubicado en la isla más grande de la Polinesia francesa. “Hablamos de un pueblito que tiene un solo camino que ni siquiera da vuelta a toda la isla. Un lugar alejado del mundo, a uno de los últimos que llegó la civilización y que mantiene muchas de sus raíces y costumbres. Además, existe una marcada cultura de surf. Teahupoo es uno de los lugares icónicos de nuestro deporte en el mundo”, cuenta.

