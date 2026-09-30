Decreto por Maricarmen: dueños pagarán 12 meses de alquiler al inquilino si cortan contrato intempestivamente

Indemnización de 12 meses: el arrendador deberá pagarle al inquilino el equivalente a un año de renta de una vivienda de características similares. En ningún caso el monto podrá ser inferior a una mensualidad por cada año que el locatario haya vivido en el inmueble.

el arrendador deberá pagarle al inquilino el equivalente a un año de renta de una vivienda de características similares. En ningún caso el monto podrá ser inferior a una mensualidad por cada año que el locatario haya vivido en el inmueble. Tiempos de preaviso: el dueño tendrá la obligación de notificar su voluntad de no renovar con al menos seis meses de anticipación. Para el inquilino, el plazo se mantiene en dos meses.

el dueño tendrá la obligación de notificar su voluntad de no renovar con al menos seis meses de anticipación. Para el inquilino, el plazo se mantiene en dos meses. Momento del pago: la compensación económica deberá hacerse efectiva en el instante en que se entregue la vivienda. Si el propietario vende el inmueble antes de esa fecha, la obligación de pago se transfiere automáticamente al nuevo comprador.

La normativa busca que la decisión de no prorrogar responda a una necesidad real del dueño del inmueble y no a la simple expectativa de fijar una renta más alta con un nuevo inquilino, internalizando los costos que le genera a la persona desalojada.

Las excepciones: cuándo los dueños no deberán pagar la multa

El decreto contempla seis escenarios específicos que liberan al propietario de abonar la indemnización de 12 meses, siempre y cuando se detallen de forma expresa y por escrito al momento del preaviso:

Uso personal o familiar: si el dueño necesita recuperar la vivienda como residencia permanente propia, para un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad, o para su cónyuge tras un divorcio. Si tras tres meses la casa no fue ocupada por estas personas, el inquilino recupera el derecho a reclamar el dinero.

si el dueño necesita recuperar la vivienda como residencia permanente propia, para un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad, o para su cónyuge tras un divorcio. Si tras tres meses la casa no fue ocupada por estas personas, el inquilino recupera el derecho a reclamar el dinero. Inmueble deshabitado: si el inquilino no habitó la vivienda de forma efectiva durante más de seis meses en el último año, salvo por causas justificadas (salud, trabajo, estudios o cuidado de familiares).

si el inquilino no habitó la vivienda de forma efectiva durante más de seis meses en el último año, salvo por causas justificadas (salud, trabajo, estudios o cuidado de familiares). Alternativa habitacional: si se comprueba que el locatario ya dispone de otra vivienda apta para sus necesidades dentro del mismo municipio.

si se comprueba que el locatario ya dispone de otra vivienda apta para sus necesidades dentro del mismo municipio. Nuevos acuerdos o rechazos: si ambas partes firman un contrato nuevo o si el inquilino rechaza de forma expresa una oferta de renovación que mantenga condiciones similares a las vigentes.

si ambas partes firman un contrato nuevo o si el inquilino rechaza de forma expresa una oferta de renovación que mantenga condiciones similares a las vigentes. Vulnerabilidad del propietario: si el arrendador logra acreditar formalmente una situación de vulnerabilidad económica.

si el arrendador logra acreditar formalmente una situación de vulnerabilidad económica. Protección duplicada: cuando el inquilino ya cuente con el derecho a una prórroga legal obligatoria en ese vencimiento por vulnerabilidad acreditada, evitando que se superpongan dos protecciones distintas sobre el mismo contrato.

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