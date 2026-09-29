Chau al desperdicio: obligarán a bares y restaurantes a ofrecer medias porciones y envases gratis para llevar
La medida es impulsada en España por el gobierno de Pedro Sánchez y apunta a evitar el desperdicio alimenticio.
El desperdicio de alimentos es una problemática crítica a escala global: se calcula que un tercio de la comida producida en el mundo termina en la basura, con un costo devastador para el medio ambiente, las finanzas y la seguridad alimentaria.
Frente a este escenario, España dio un paso firme y dejó atrás las recomendaciones voluntarias para implementar un marco regulatorio de cumplimiento obligatorio.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario —cuya aplicación efectiva comenzó este año 2026—, el sector gastronómico y de las grandes superficies comerciales debe adaptarse a un estricto paquete de medidas diseñadas para reducir el despilfarro.
Bares y restaurantes en España: chau al costo por el "doggy bag"
Uno de los cambios más visibles para los consumidores se da en el ámbito de la hostelería. A partir de la nueva normativa, los locales gastronómicos tienen la obligación legal de permitir que los clientes se lleven la comida que no consumieron en envases sin costo adicional.
Además, los establecimientos deben flexibilizar su oferta gastronómica e incluir en sus cartas raciones de tamaño ajustable, de modo que cada comensal pueda pedir la cantidad adecuada a su apetito y evitar que queden sobrantes en el plato.
Para garantizar su cumplimiento, los comercios deben contar con un Plan de Prevención de Desperdicio Alimentario registrado y auditado. Las consecuencias de no hacerlo son severas: en casos graves o de reincidencia, las multas pueden superar los 500.000 euros.
Controles severos para supermercados y grandes comercios
La legislación también apunta directamente a la cadena de comercialización masiva. Los supermercados y grandes tiendas están obligados a implementar una gestión eficiente de sus excedentes. Entre las pautas exigidas se destacan:
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Incentivar la venta de productos imperfectos o que estén próximos a su fecha de vencimiento mediante descuentos.
Priorizar la donación de alimentos aptos para el consumo humano a entidades sociales antes de descartarlos.
Quienes incumplan estas disposiciones o tiren comida apta para el consumo enfrentarán sanciones que alcanzan los 60.000 euros.
Con este paquete legislativo, España busca alinearse formalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, transformando hábitos de consumo tradicionales e imponiendo una cultura de aprovechamiento en toda la industria alimentaria.
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