Alertan por calor extremo en varios partidos del Mundial 2026: piden postergar partidos
Según un nuevo estudio, uno de cada cuatro encuentros podría disputarse en condiciones muy calurosas, poniendo en riesgo la salud de jugadores e hinchas.
Un reciente informe del grupo científico World Weather Attribution (WWA) ha encendido las alarmas sobre la seguridad térmica en el próximo Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. El estudio concluye que al menos una cuarta parte de los 104 partidos programados superarán los límites de seguridad recomendados por el sindicato internacional de futbolistas, FIFPRO.
Riesgos térmicos y recomendaciones de expertos
La investigación utilizó el índice WBGT, que evalúa la capacidad del cuerpo para refrigerarse considerando temperatura, humedad y radiación solar. Los hallazgos principales destacan:
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Partidos críticos: Alrededor de cinco encuentros podrían disputarse bajo condiciones de calor extremo debido al impacto del cambio climático, lo que ha llevado a expertos a recomendar su aplazamiento.
Comparación histórica: Tanto jugadores como aficionados enfrentarán riesgos significativamente mayores de agotamiento por calor y humedad en comparación con el Mundial de Estados Unidos 1994.
Sedes vulnerables: El peligro es especialmente alto en ciudades con estadios que carecen de aire acondicionado, como Miami, Kansas City, Nueva York y Filadelfia.
La gran final: El partido definitorio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tiene ahora el doble de probabilidades de superar los niveles de riesgo térmico respecto a la edición de 1994.
El impacto en el juego y la salud
Friederike Otto, cofundadora de WWA, señaló que el cambio climático afecta directamente la viabilidad de organizar Mundiales durante el verano en el hemisferio norte, sugiriendo a la FIFA reconsiderar las fechas de futuros torneos en regiones vulnerables. Por su parte, el profesor Chris Mullington advirtió que el clima extremo favorecerá un fútbol "más conservador", ya que los futbolistas deberán dosificar sus esfuerzos para soportar las condiciones.
La respuesta de la FIFA y FIFPRO
Ante esta situación, la FIFA afirmó que ya trabaja en protocolos específicos que incluyen pausas de hidratación de tres minutos por tiempo, infraestructuras de refrigeración y refuerzos en los dispositivos médicos. Sin embargo, el estudio advierte que estas pausas podrían no ser suficientes para mitigar los riesgos.
Desde FIFPRO, el director médico Vincent Gouttebarge defendió la necesidad de medidas más estrictas. El sindicato recomienda activar protocolos de enfriamiento cuando el índice WBGT supera los 26 grados y suspender definitivamente los encuentros si este rebasa los 28 grados.
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