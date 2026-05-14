Alertan por calor extremo en varios partidos del Mundial 2026: piden postergar partidos

El impacto en el juego y la salud

Friederike Otto, cofundadora de WWA, señaló que el cambio climático afecta directamente la viabilidad de organizar Mundiales durante el verano en el hemisferio norte, sugiriendo a la FIFA reconsiderar las fechas de futuros torneos en regiones vulnerables. Por su parte, el profesor Chris Mullington advirtió que el clima extremo favorecerá un fútbol "más conservador", ya que los futbolistas deberán dosificar sus esfuerzos para soportar las condiciones.