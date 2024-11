Tajante respuesta de Lionel Scaloni sobre el torneo de 30 equipos en Argentina: "La cantidad..."

Cuando se le consultó específicamente sobre la calidad de la competencia local debido al aumento de equipos, Scaloni fue cauto y prefirió no profundizar en su postura: “No sé si soy el indicado para decir si los 30 equipos le hacen bien o mal al fútbol argentino. Me estaría metiendo en un terreno que no es el mío”, sentenció, evitando comprometerse en un tema que ha generado opiniones divididas.

Embed "A LA SELECCIÓN ARGENTINA NO LE AFECTA, NI PARA BIEN NI PARA MAL, LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE HAYA EN LA LIGA ARGENTINA"



Lionel Scaloni, al ser consultado por la cantidad de clubes que integran la máxima categoría del certamen nacional. pic.twitter.com/WNmTSbDbAz — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2024

Los cambios de la Liga Profesional de Fútbol para el 2025

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió el formato de competencia para la Liga Profesional 2025, que tendrá a 30 equipos en Primera División (se sumarán Aldosivi de Mar del Plata y el ganador del Reducido de la Primera Nacional), tras la anulación de los descensos en la última Asamblea. El nuevo esquema incluye dos torneos: una Copa de la Liga en la primera mitad del año y un campeonato todos contra todos en la segunda mitad.

El año, que promete ser muy apasionante y con energías totalmente renovadas, arrancará con la Copa de la Liga, que se disputará entre fines de enero y junio. Los 30 equipos serán divididos en dos zonas de 15, enfrentándose en partidos de ida y vuelta dentro de cada grupo. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que comenzarán a partir de los octavos de final.

Desde julio se jugará la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con un formato de todos contra todos y un total de 29 fechas. El equipo que sume más puntos se coronará campeón al final de esta fase. Con este calendario, cada equipo disputará un mínimo de 43 partidos en el año, y debido a las limitaciones de tiempo, se espera que haya fechas entre semana para poder completar todo el fixture sin ningún tipo de problema sobre el final.