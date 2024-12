Talleres perdió 3-1 ante Newell's y se quedó en las puertas del título

Talleres de Córdoba no pudo cumplir el sueño de alzarse con el título de la Liga Profesional de Fútbol 2024 tras caer 3-1 ante Newell’s Old Boys en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un partido que contó con un tremendo marco de público. El equipo dirigido por Alexander Medina necesitaba un triunfo y que Vélez no ganara para forzar el título, pero el Fortín cumplió con su parte al vencer 2-0 a Huracán y se consagró campeón.