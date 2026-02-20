Rosario Central vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto rosarino dejó atrás la caída en el debut ante Belgrano y encadenó una serie de presentaciones sin derrotas que fortalecieron la confianza del plantel. Con ocho puntos acumulados, el equipo conducido por Jorge Almirón viene de imponerse 2-0 a Barracas Central con goles de Enzo Copetti y Ángel Di María. Tras ese triunfo, Fideo expresó: "Una alegría la victoria. La gente la necesitaba. Se la queríamos dar. En casa queríamos poder lograrlo y hoy lo logramos". Sus palabras reflejaron la conexión con el público y la importancia de hacerse fuerte en Arroyito.