Rosario Central vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Canalla y la T llegan invictos en las últimas jornadas y protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha, con el regreso de Carlos Tevez al Gigante.
La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 también tendrá como plato fuerte el cruce entre Rosario Central y Talleres, que se medirán desde las 22:15 en el Gigante de Arroyito. Ambos equipos han mostrado un rendimiento en crecimiento y se posicionan como animadores en este tramo inicial del campeonato. Además, el partido tendrá un condimento especial: el retorno de Carlos Tevez al estadio donde supo dirigir.
El conjunto rosarino dejó atrás la caída en el debut ante Belgrano y encadenó una serie de presentaciones sin derrotas que fortalecieron la confianza del plantel. Con ocho puntos acumulados, el equipo conducido por Jorge Almirón viene de imponerse 2-0 a Barracas Central con goles de Enzo Copetti y Ángel Di María. Tras ese triunfo, Fideo expresó: "Una alegría la victoria. La gente la necesitaba. Se la queríamos dar. En casa queríamos poder lograrlo y hoy lo logramos". Sus palabras reflejaron la conexión con el público y la importancia de hacerse fuerte en Arroyito.
Talleres, por su parte, también atraviesa un momento positivo. En la fecha pasada superó 2-1 a Gimnasia de Mendoza en el Mario Alberto Kempes gracias a un doblete del juvenil Valentín Dávila, quien ingresó temprano por la lesión de Bruno Barticciotto. La aparición del delantero de 19 años fue una de las notas salientes, aunque no todas fueron buenas noticias para el elenco cordobés: Gabriel Báez también terminó con molestias y no estará disponible.
Como contracara, el regreso de Diego Valoyes tras una sobrecarga muscular le dio una alternativa ofensiva más a Tevez. El entrenador vivirá un partido especial en Rosario, escenario donde dirigió 24 encuentros con un saldo de seis victorias, diez empates y ocho derrotas. Su vuelta le añade un tinte emotivo a un duelo que, por presente y nombres propios, promete intensidad y emociones.
Rosario Central vs. Talleres: probables formaciones
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti o Julián Fernandez; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
- Talleres: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.
Rosario Central vs. Talleres: otros datos
- Hora: 22.15.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium.
