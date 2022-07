Ibarra habló, ratificó al nuevo capitán de Boca y detalló la situación de Izquierdoz

Embed El mismo equipo que jugó vs. San Lorenzo

Marcos Rojo será nuevamente el capitán

La situación de Izquierdoz



Lo más destacado de la conferencia de Hugo Ibarra previo al Boca vs. Talleres, en #TNTFútbol pic.twitter.com/BBe5tnHHjW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 15, 2022

Uno de los primeros temas que se tocaron fueron sobre los rumores del cruce con Carlos Izquierdoz y su llamativa ausencia dentro de los concentrados: "Hay un parte médico, Cali no entrenó y por eso no está concentrado. Hablé con Cali, es un gran profesional y no hay mucho más para decir", expresó.