"¿Te quedás hasta el último round?": el cambio con el transporte de la Ciudad por Párense de Manos 3

Cómo funcionará el subte de madrugada por Párense de Manos 3

La empresa concesionaria detalló que el operativo nocturno no será de cabecera a cabecera, sino que operará bajo las siguientes condiciones:

Punto de partida: El ingreso de pasajeros estará habilitado únicamente en la estación Caseros , la más cercana al estadio.

El ingreso de pasajeros estará habilitado , la más cercana al estadio. Estaciones de descenso: Los usuarios podrán bajar solo en las paradas de Humberto 1°, Once–30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe–C. Jáuregui . No se permitirá el ascenso de personas en estas estaciones.

Los usuarios podrán bajar solo en las paradas de . No se permitirá el ascenso de personas en estas estaciones. Última salida: El tren final partirá desde Caseros puntualmente a las 2:00 h .

El tren final partirá desde Caseros puntualmente a las . Sin combinaciones: Al tratarse de una medida exclusiva para la Línea H, el resto de la red mantendrá su horario de cierre habitual, por lo que no se podrán realizar trasbordos con otras líneas de subte.

Cabe recordar que, antes del inicio de este operativo especial, la Línea H funcionará con su frecuencia y paradas habituales de día sábado, operando desde las 6:30 hasta las 22:30. A partir de ese momento, el servicio se interrumpirá para dar paso al esquema exclusivo para los asistentes a la velada.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del Subte reforzó la información con un mensaje directo para los fanáticos. “¿Te quedás hasta el último round de Párense de Manos? La Línea H te acompaña”, indicaron.

De esta forma, se busca garantizar una alternativa de movilidad segura y organizada para un evento que promete una asistencia masiva en el sur de la Ciudad.

La cartelera completa de Párense de Manos 3

17:00 – ALFOMBRA ROJA

17:40 – VIDEO OPENING

17:45 – INICIO DEL EVENTO

18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA

18:30 – VIGNA vs. VICICONTE

19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO

19:20 – PÉREZ vs. JOVE

19:50 – DAIRI vs. ESPE

20:15 – SHOW LIT KILLAH

20:30 – GABINO vs. BANKS

21:00 – COTY vs. CARITO

21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS

21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID

22:20 – GREGO vs. GONCHO

22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS

23:10 – PERXITAA vs. COCKER

23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)

23:50 – PEPI vs. MARAVILLA

00:30 – GERO vs. MAZZA