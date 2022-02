Después de 27 años, Martín Souto se despidió de TyC Sports

"Me voy de TyC Sports. Ha sido una decisión dificil. No logramos un acuerdo en las formas para seguir. Pero es imposible que mi sensación no sea otra que el agradecimiento. Y así será siempre. De corazón. Piensen que empecé antes de que existiera el canal siendo casi un niño", comenzó con su descargo el periodista de 49 años.