Temporal en Rosario: ¿Se juega Boca vs. Racing por los cuartos de final de Copa Argentina?

La gran incógnita pasaba por la resistencia del césped del Gigante de Arroyito. A pesar de los milímetros acumulados desde la noche anterior, el campo de juego luce en óptimas condiciones, con un verde brillante que demuestra que el sistema de drenaje respondió a la perfección. Cabe recordar que la cancha de Rosario Central venía de soportar un diluvio hace apenas una semana en el choque entre el Canalla y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, instancia en la que tampoco sufrió daños de consideración.