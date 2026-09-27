Temporal en Rosario: ¿Se juega Boca vs. Racing por los cuartos de final de Copa Argentina?
Salieron los primeros rayos de sol en la ciudad y el césped del Gigante de Arroyito respondió de manera impecable. Todo listo para un cruce picante con el arbitraje de Andrés Gariano.
Las alarmas sonararon fuerte durante las primeras horas del domingo en la previa del clásico entre Boca y Racing. Un verdadero temporal azotó a Rosario con ráfagas sostenidas y precipitaciones copiosas que pusieron en duda el desarrollo normal del duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente con el correr de la mañana: la intensidad del agua bajó considerablemente, el sol asomó entre los nubarrones y llevó tranquilidad a miles de hinchas.
La gran incógnita pasaba por la resistencia del césped del Gigante de Arroyito. A pesar de los milímetros acumulados desde la noche anterior, el campo de juego luce en óptimas condiciones, con un verde brillante que demuestra que el sistema de drenaje respondió a la perfección. Cabe recordar que la cancha de Rosario Central venía de soportar un diluvio hace apenas una semana en el choque entre el Canalla y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, instancia en la que tampoco sufrió daños de consideración.
Boca vs. Racing por Copa Argentina: cómo está la cancha tras las lluvias y el pronóstico en Rosario
Para sumar más alivio a la organización, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones para el momento exacto en el que deba rodar la pelota. Si bien el cielo todavía mantiene un tono grisáceo y amenaza con alguna llovizna aislada, el clima dará tregua para que el espectáculo deportivo se desarrolle sin inconvenientes.
En lo estrictamente deportivo, el enfrentamiento entre la Academia y el Xeneize llega cargado de dramatismo. El marco de máxima tensión se acentuó en las últimas horas luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA ratificara la clasificación de Boca, rechazando el reclamo presentado por Vélez a raíz de la planilla con seis futbolistas extranjeros. Cadena 3
Bajo las órdenes del árbitro Andrés Gariano, ambos gigantes del fútbol argentino saldrán a jugarse el todo por el todo. Hay un solo boleto disponible para las semifinales del torneo más federal del país, donde Banfield ya se encuentra acomodado a la espera del ganador.
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