Tensión en las tribunas: familiares de Beccacece se cruzaron con hinchas de Ecuador
Luego del encuentro ante Curazao, se viralizaron imágenes de un fuerte intercambio entre allegados al entrenador y simpatizantes que cuestionaban el rendimiento del equipo.
La igualdad de Ecuador frente a Curazao no solo complicó las aspiraciones de la Tri en el Mundial 2026, sino que además provocó momentos de tensión fuera del campo de juego. Una vez finalizado el encuentro, varios familiares de Sebastián Beccacece quedaron involucrados en un cruce con hinchas ecuatorianos que expresaban su descontento por la actuación del equipo.
El episodio comenzó a tomar notoriedad cuando distintos videos registrados desde las tribunas comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo algunos simpatizantes cuestionaban el rendimiento del seleccionado y apuntaban directamente contra las decisiones tomadas por el entrenador argentino durante el partido. Con el paso de los minutos, los reclamos fueron elevando el tono y la situación dejó de ser una simple discusión futbolera.
Según puede apreciarse en los registros difundidos, una integrante del entorno familiar de Beccacece reaccionó ante los insultos provenientes de las gradas y lanzó un vaso con agua en dirección a quienes criticaban al técnico. La escena generó aún más tensión cuando comenzaron los intercambios verbales. Entre los gritos que quedaron registrados se escucha a una de las personas vinculadas al entrenador responder a las críticas con una frase contundente: “Aprendan a ver el fútbol”.
La situación obligó a otros presentes a intervenir para intentar evitar que el conflicto continuara escalando. Los cruces no terminaron allí. Otro familiar del DT argentino también se sumó a la discusión y respondió a los cuestionamientos de los simpatizantes. “No tenés idea. No sabés de fútbol, no miraste el partido. No ves”, se escucha en una de las grabaciones que rápidamente se viralizaron.
Del otro lado, los hinchas mantuvieron su postura crítica y cuestionaron duramente el resultado obtenido frente a un rival que, en los papeles, aparecía como accesible.
La frustración de los aficionados tiene relación directa con la situación deportiva de Ecuador. Tras la derrota frente a Costa de Marfil en el debut y el empate ante Curazao, la selección quedó en una posición muy comprometida dentro de su grupo. El conjunto caribeño consiguió además su primer punto histórico en el certamen, un dato que aumentó el malestar entre los seguidores ecuatorianos.
Pese al difícil panorama, Beccacece intentó transmitir optimismo una vez terminado el encuentro. Apenas sonó el pitazo final reunió a sus jugadores sobre el césped, levantó anímicamente a Gonzalo Plata, que se encontraba muy afectado por el resultado, y buscó reforzar la confianza del grupo con un mensaje claro: “Nos vamos a clasificar. Nos queda una chance más. Lo hicimos bien, cabeza arriba”.
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