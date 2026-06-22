Tensión en las tribunas: familiares de Beccacece se cruzaron con hinchas de Ecuador

La frustración de los aficionados tiene relación directa con la situación deportiva de Ecuador. Tras la derrota frente a Costa de Marfil en el debut y el empate ante Curazao, la selección quedó en una posición muy comprometida dentro de su grupo. El conjunto caribeño consiguió además su primer punto histórico en el certamen, un dato que aumentó el malestar entre los seguidores ecuatorianos.

Pese al difícil panorama, Beccacece intentó transmitir optimismo una vez terminado el encuentro. Apenas sonó el pitazo final reunió a sus jugadores sobre el césped, levantó anímicamente a Gonzalo Plata, que se encontraba muy afectado por el resultado, y buscó reforzar la confianza del grupo con un mensaje claro: “Nos vamos a clasificar. Nos queda una chance más. Lo hicimos bien, cabeza arriba”.