Tensión en Madrid: Luis Rubiales fue atacado a huevazos durante la presentación de su libro
El exmandatario del fútbol español vivió un momento caótico cuando un familiar irrumpió en el evento y lo agredió, generando incertidumbre y un clima de enorme incomodidad
La presentación del libro “Matar a Rubiales” terminó convirtiéndose en un episodio que ya recorre España y que expone, una vez más, el turbulento presente de Luis Rubiales. El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), condenado por agresión sexual por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso, protagonizó una escena inesperada cuando su propio tío irrumpió en la sala y le arrojó varios huevos, uno de los cuales impactó en su espalda mientras estaba sentado respondiendo preguntas.
El incidente se produjo en el Espacio Eventiz, en Madrid, ante numerosos asistentes y con la prensa presente. Rubiales, vestido de manera informal, avanzaba en la presentación cuando un hombre ingresó abruptamente, anunció que “no pasa nada” y lo llamó “sinvergüenza” antes de lanzar tres huevos hacia su dirección.
La sorpresa inicial se transformó rápidamente en tensión: el exdirigente reaccionó impulsivamente y trató de perseguir a su agresor, pero el público intervino para frenar su avance y evitar que la situación escalara aún más. Una vez controlado el episodio, el intruso -que además rompió una pantalla valuada en 20.000 euros- fue retirado de la sala por la Policía.
Pese al alboroto, el acto continuó, aunque con un ambiente cargado y evidente desconcierto entre los presentes, quienes no podían creer la escena que acababan de presenciar. Más tarde se supo que el agresor era el tío del propio Rubiales, hermano menor de su padre y también llamado Luis.
Según el exdirectivo, se trata de un familiar “conflictivo desde siempre”, cuyas actitudes no lo sorprendieron del todo. En sus declaraciones posteriores, Rubiales intentó mostrarse sereno y aseguró que su único deseo es “volver a trabajar tranquilo”, dejando en claro que no pretende regresar al mundo del fútbol profesional.
En paralelo, el episodio volvió a abrir debates sobre su figura pública, especialmente porque un día antes había reaparecido en los medios con una entrevista en El Chiringuito. Allí insistió en que se disculpó por su comportamiento con Hermoso, aunque sostuvo que la jugadora supuestamente había dado su consentimiento en aquel momento y que los medios ocultaron parte de su versión.
Lo ocurrido dejó una imagen simbólica: en un intento por reposicionarse con un libro que busca narrar su propia versión de los hechos que marcaron su caída, Rubiales terminó envuelto en un escándalo inesperado protagonizado por alguien de su propio entorno familiar. El ruido mediático promete continuar mientras su figura sigue polarizando opiniones en España.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario