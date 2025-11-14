Tensión en Madrid: Luis Rubiales fue atacado a huevazos durante la presentación de su libro

En paralelo, el episodio volvió a abrir debates sobre su figura pública, especialmente porque un día antes había reaparecido en los medios con una entrevista en El Chiringuito. Allí insistió en que se disculpó por su comportamiento con Hermoso, aunque sostuvo que la jugadora supuestamente había dado su consentimiento en aquel momento y que los medios ocultaron parte de su versión.

Lo ocurrido dejó una imagen simbólica: en un intento por reposicionarse con un libro que busca narrar su propia versión de los hechos que marcaron su caída, Rubiales terminó envuelto en un escándalo inesperado protagonizado por alguien de su propio entorno familiar. El ruido mediático promete continuar mientras su figura sigue polarizando opiniones en España.