El Papa León XIV eligió a su candidato para el Mundial 2026, pero olvidó que no clasificó

En ese camino, los últimos clasificados se definieron a través de los repechajes internacionales, que dejaron varias sorpresas. Entre ellos, se destacaron selecciones como Turquía y Suecia, que lograron su boleto tras imponerse en el repechaje europeo. También se sumaron República Checa, que avanzó por penales, y Bosnia y Herzegovina, protagonista de uno de los grandes golpes al dejar afuera a Italia.

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Por su parte, el repechaje intercontinental también aportó historias destacadas: Congo consiguió una clasificación histórica al vencer a Jamaica, mientras que Irak selló su presencia en el torneo tras superar a Bolivia.

Con el cuadro ya definido, el Mundial empieza a tomar forma y genera expectativas en todos los rincones del planeta. En ese contexto, la elección del Papa suma una curiosidad más a la previa, aunque con un matiz particular: su favorito no estará en la cancha. Más allá de ese detalle, sus palabras reflejan cómo el fútbol logra colarse incluso en espacios alejados de la competencia deportiva. Y, como suele ocurrir, también deja lugar para anécdotas que recorren el mundo.