El Papa León XIV eligió a su candidato para el Mundial 2026, pero olvidó que no clasificó
El Sumo Pontífice se sumó al clima previo a la Copa del Mundo y reveló a qué selección apoyará, aunque su elección sorprendió por un detalle clave.
A medida que se acerca el inicio del Mundial 2026, las opiniones y pronósticos empiezan a multiplicarse en distintos ámbitos. En esta ocasión, incluso el Vaticano se metió en la conversación, con una declaración que no pasó desapercibida. El protagonista fue Papa León XIV, quien se animó a expresar públicamente cuál será su selección favorita durante la competencia.
Consultado sobre el tema, el Sumo Pontífice no dudó en inclinarse por un país con el que mantiene un vínculo especial. “Probablemente (apoyaré) a Perú”, expresó, dejando en claro su simpatía por el combinado sudamericano. Sin embargo, su elección rápidamente generó sorpresa, ya que la Selección de Perú no logró clasificar al torneo tras quedar fuera en las Eliminatorias.
El comentario, más allá de su tono distendido, puso en evidencia un detalle que no todos esperaban: el Papa pareció haber pasado por alto la ausencia del equipo que eligió respaldar. De todos modos, sus palabras reflejan tanto su conexión con América Latina como su interés por el fútbol, una pasión que suele atravesar distintas esferas, incluso las más institucionales.
El contexto en el que se dio esta declaración es el de una Copa del Mundo que marcará un antes y un después. La edición de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará por primera vez con la participación de 48 selecciones, ampliando significativamente el número de equipos y generando nuevas oportunidades para distintos países.
En ese camino, los últimos clasificados se definieron a través de los repechajes internacionales, que dejaron varias sorpresas. Entre ellos, se destacaron selecciones como Turquía y Suecia, que lograron su boleto tras imponerse en el repechaje europeo. También se sumaron República Checa, que avanzó por penales, y Bosnia y Herzegovina, protagonista de uno de los grandes golpes al dejar afuera a Italia.
Por su parte, el repechaje intercontinental también aportó historias destacadas: Congo consiguió una clasificación histórica al vencer a Jamaica, mientras que Irak selló su presencia en el torneo tras superar a Bolivia.
Con el cuadro ya definido, el Mundial empieza a tomar forma y genera expectativas en todos los rincones del planeta. En ese contexto, la elección del Papa suma una curiosidad más a la previa, aunque con un matiz particular: su favorito no estará en la cancha. Más allá de ese detalle, sus palabras reflejan cómo el fútbol logra colarse incluso en espacios alejados de la competencia deportiva. Y, como suele ocurrir, también deja lugar para anécdotas que recorren el mundo.
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