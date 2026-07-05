"Terminen el torneo": el durísimo posteo de Bosnia contra FIFA por la habilitación a Folarin Balogun
La federación bosnia cuestionó la decisión de habilitar al delantero de Estados Unidos y explotó en las redes sociales con un fuerte mensaje.
La decisión de la FIFA de dejar sin efecto la suspensión automática de Folarin Balogun generó una fuerte reacción en Bosnia y Herzegovina. A horas del duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante Estados Unidos, la federación publicó un contundente mensaje en sus redes sociales contra el organismo.
El durísimo posteo de Bosnia contra la FIFA por la sanción a Balogun
La reacción llegó desde la cuenta oficial de la selección bosnia, que publicó un duro mensaje dirigido al máximo organismo del fútbol mundial: "¡Terminen el torneo ahora! ¡Esto es vergonzoso! #FIFAWorldCup". El posteo hace referencia a la inédita decisión de la FIFA, que aplicó una suspensión condicional al delantero estadounidense tras la expulsión sufrida en el encuentro frente a Bosnia por los 16avos de final.
De esta manera, Balogun podrá estar presente en el compromiso de Estados Unidos, mientras que solo deberá cumplir la fecha de suspensión si vuelve a cometer una infracción de características similares dentro de los próximos doce meses. La medida generó una fuerte polémica por tratarse de un recurso poco habitual en competencias de este tipo y despertó críticas de distintos sectores, entre ellas la de la propia federación de Bosnia, que expresó públicamente su indignación.
Formaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026
Estados Unidos: Freese; Freeman, Ream, Richards; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pulisic; Ricardo Pepi. DT: Mauricio Pochettino.
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT. Rudi García.
Horario y televisación
- Hora: 21:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Lumen Field de Seattle
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario