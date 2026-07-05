"Terminen el torneo": el durísimo posteo de Bosnia contra FIFA por la habilitación a Folarin Balogun

De esta manera, Balogun podrá estar presente en el compromiso de Estados Unidos, mientras que solo deberá cumplir la fecha de suspensión si vuelve a cometer una infracción de características similares dentro de los próximos doce meses. La medida generó una fuerte polémica por tratarse de un recurso poco habitual en competencias de este tipo y despertó críticas de distintos sectores, entre ellas la de la propia federación de Bosnia, que expresó públicamente su indignación.