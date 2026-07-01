Folarin Balogun calcó un festejo de LeBron James en el Mundial 2026
El delantero Folarin Balogun sorprendió a todos en el Mundial 2026 con una icónica celebración de "Rey" al mejor estilo de LeBron James.
El atacante Folarin Balogun se convirtió en el gran protagonista de la jornada en el Mundial 2026 tras abrir el marcador a los 44 minutos del primer tiempo en el duelo de dieciseisavos de final frente a Bosnia. Su potente definición de zurda desató la locura de los hinchas de Estados Unidos.
El festejo de Folarin Balogun a lo LeBron James
Más allá de la importancia de quebrar el cero en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo, lo que verdaderamente se volvió viral en las redes sociales fue su festejo de "Rey".
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El jugador norteamericano corrió hacia un costado del campo de juego y realizó de manera idéntica la famosa e histórica rutina de movimientos que la superestrella del básquetbol, LeBron James, popularizó a lo largo de su legendaria carrera en la NBA.
Con este tanto clave antes del entretiempo, el seleccionado de los Estados Unidos festeja su primer gol del partido y empieza a encaminar su clasificación hacia los octavos de final ante la atenta mirada del planeta deportivo.
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