"Siempre me encantó y tuve algo con este club": Thiago Almada fue presentado en River
El mediocampista ofensivo llegó al país, firmó su contrato y recorrió el campo de juego de la cancha "millonaria". Reveló un emotivo legado familiar.
El mundo River vivió una jornada de alto impacto. Thiago Almada arribó al país este lunes para sellar su vínculo contractual con el club de Núñez y, en sus primeras horas como flamante incorporación, pisó el césped del estadio Monumental, donde lució por primera vez los colores de la institución y dejó sus sensaciones iniciales ante los medios.
En medio de una gran expectativa, el campeón del mundo se mostró distendido y sorprendido gratamente al calzarse la camiseta roja y blanca. "Está buenísima, eh", expresó con una sonrisa al probarse la indumentaria oficial.
Thiago Almada reveló el rol de Nicolás Otamendi para su llegada a River
Su llegada a Núñez no fue casualidad, sino el resultado de una insistencia constante por parte de sus compañeros en la Selección Argentina. Entre risas, Almada reveló el rol clave que cumplieron los referentes albicelestes para convencerlo.
"Estaba en la Selección y cada dos por tres me la tiraba", contó sobre Nicolás Otamendi y su campaña permanente para que firmara con el Millonario.
En la misma línea, sumó el respaldo que recibió por parte de otros exjugadores surgidos de la casa: "Estaba con ellos en las vacaciones y estaban contentos de que venga para acá", relató en referencia a Enzo Fernández y Julián Álvarez.
La emoción familiar y el sueño cumplido
Más allá del salto en su carrera profesional, el arribo a River tiene un profundo significado afectivo para el mediocampista ofensivo, quien recordó los sacrificios de su entorno y una historia íntima ligada al club.
"Mi tío que está ahí jugó en Reserva y llegó a hacer la pretemporada en Primera. Siempre veníamos con mis abuelos a la cancha a verlo. Por cosas de la vida no pudo llegar y ahora me toca a mi jugar acá, así que la familia está muy contenta. Me llevaba a Ezeiza a ver los entrenamientos", compartió con evidente emoción.
Para cerrar, Almada reafirmó su identificación de toda la vida con la institución y trazó sus metas de cara a esta nueva etapa. "Siempre me encantó el club y tuve algo con este club. Creo que cualquier chico sueña con jugar acá, así que estoy cumpliendo un sueño y espero darle muchas alegrías a la gente", sentenció.
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