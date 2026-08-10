"Siempre me encantó y tuve algo con este club": Thiago Almada fue presentado en River

La emoción familiar y el sueño cumplido

Más allá del salto en su carrera profesional, el arribo a River tiene un profundo significado afectivo para el mediocampista ofensivo, quien recordó los sacrificios de su entorno y una historia íntima ligada al club.

"Mi tío que está ahí jugó en Reserva y llegó a hacer la pretemporada en Primera. Siempre veníamos con mis abuelos a la cancha a verlo. Por cosas de la vida no pudo llegar y ahora me toca a mi jugar acá, así que la familia está muy contenta. Me llevaba a Ezeiza a ver los entrenamientos", compartió con evidente emoción.

Para cerrar, Almada reafirmó su identificación de toda la vida con la institución y trazó sus metas de cara a esta nueva etapa. "Siempre me encantó el club y tuve algo con este club. Creo que cualquier chico sueña con jugar acá, así que estoy cumpliendo un sueño y espero darle muchas alegrías a la gente", sentenció.