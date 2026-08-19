Thiago Tirante no frena su sueño: triunfazo de remontada ante Mensik y pasaje histórico a cuartos

Gracias a esta seguidilla de éxitos en el cuadro principal, el argentino se aseguró un importante salto en la clasificación global, garantizándose subir al menos hasta el puesto 41 del ranking en la próxima actualización. Sin techo a la vista y con la confianza por las nubes, Tirante esperará en la próxima ronda por el ganador del cruce entre el francés Arthur Fils y el australiano Alex de Miñaur.