Thiago Tirante no frena su sueño: triunfazo de remontada ante Mensik y pasaje histórico a cuartos
El tenista platense de 25 años levantó un partidazo frente al checo en tres sets y metió por primera vez su nombre entre los ocho mejores de un Masters 1000.
El Masters 1000 de Cincinnati sigue siendo el escenario de una semana soñada e inolvidable para el tenis argentino. Este miércoles por la tarde, Thiago Tirante confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera profesional al sellar un triunfazo de pura jerarquía frente al checo Jakub Mensik (16° del mundo), que le dio el boleto directo a los cuartos de final del torneo estadounidense.
El platense, ubicado en el puesto 50 del ranking mundial ATP, debió batallar de atrás para quedarse con la victoria. Tras ceder un ajustado primer parcial por 7-5, Tirante sacó a relucir una enorme fortaleza mental y un tenis de alto vuelo para dar vuelta el marcador con un doble 6-4, decretando el triunfo definitivo luego de dos horas y 14 minutos de juego intenso en el cemento norteamericano.
Este resultado marca un hito absoluto en la trayectoria del diestro de La Plata, ya que significa su primera clasificación a los cuartos de final de un certamen de categoría Masters 1000. Una actuación histórica que no hace más que ratificar el nivel superlativo que viene mostrando en territorio estadounidense, donde ya dejó una huella imborrable.
El camino de Tirante en el certamen comenzó con una victoria ante el británico Jan Choinski, previa a lo que fue la gran bomba del torneo: su rutilante triunfo frente al serbio Novak Djokovic en segunda ronda. Lejos de conformarse o sentir el desgaste, luego superó al prometedor español Martín Landaluce y ahora dejó en el camino a Mensik en el primer enfrentamiento oficial entre ambos dentro del circuito profesional.
Gracias a esta seguidilla de éxitos en el cuadro principal, el argentino se aseguró un importante salto en la clasificación global, garantizándose subir al menos hasta el puesto 41 del ranking en la próxima actualización. Sin techo a la vista y con la confianza por las nubes, Tirante esperará en la próxima ronda por el ganador del cruce entre el francés Arthur Fils y el australiano Alex de Miñaur.
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