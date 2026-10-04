Flavio Briatore admitió el error estratégico de Alpine con Franco Colapinto en el GP de Sepang
El asesor ejecutivo de la escudería asumió la responsabilidad por largar con neumáticos de seco en pista húmeda, un fallo que perjudicó al piloto argentino y estiró la ventaja de Racing Bulls.
Flavio Briatore reconoció públicamente que Alpine "no estuvo a la altura" durante el Gran Premio de Sepang. La cúpula de la escudería francesa asumió la responsabilidad colectiva por una desacertada elección de estrategia que arruinó la jornada del argentino Franco Colapinto y del francés Pierre Gasly en el arranque de la competencia.
Alpine reconoció el fallo estratégico en Sepang y la bronca de Colapinto
La equivocación del equipo radicó en enviar a ambos autos a la grilla con neumáticos lisos para pista seca cuando el asfalto todavía presentaba humedad. Esta determinación dejó a los pilotos sin tracción en la largada y condicionó por completo sus chances de pelear en la zona de puntos. Tras haber partido desde el puesto 21, Colapinto logró remontar hasta el 13° lugar, aunque no ocultó su descontento con la lectura del muro.
El piloto bonaerense fue contundente al calificar el plan del equipo como “la peor decisión que se podía haber tomado”. En sus declaraciones, detalló la complejidad del inicio: “Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta; después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba perdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad”.
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Desde el lado de la estructura, evitaron señalar culpables individuales y aclararon a través de un comunicado que la táctica fue consensuada entre varias partes, evaluando las impresiones de los corredores y la dinámica de los rivales. Sin embargo, el costo fue elevado en el Campeonato de Constructores: Racing Bulls sumó siete unidades gracias a la séptima ubicación del australiano Liam Lawson y al décimo puesto del británico Arvid Lindblad, estirando la brecha a 22 puntos en la lucha por el quinto lugar del certamen (90 a 68).
En lo más alto de la carrera, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la victoria partiendo desde la pole position, escoltado por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) —actual líder del campeonato de pilotos— y el británico Lewis Hamilton (Ferrari). A pesar del trago amargo, Briatore destacó que el rendimiento del auto sobre piso seco fue positivo, y Alpine buscará revancha rápida el próximo fin de semana en el Gran Premio nocturno de Singapur, sobre el trazado callejero de Marina Bay.
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