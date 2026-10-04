Flavio Briatore admitió el error estratégico de Alpine con Franco Colapinto en el GP de Sepang

El piloto bonaerense fue contundente al calificar el plan del equipo como “la peor decisión que se podía haber tomado”. En sus declaraciones, detalló la complejidad del inicio: “Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta; después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba perdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad”.