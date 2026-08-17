Thiago Tirante imparable en Cincinnati: venció también a una promesa del tenis español
El nacido en La Plata logró otro triunfo importante ante Martín Landaluce para ubicarse en octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Juan Manuel Cerúndolo, el otro argentino que sigue en carrera, alcanzó la tercera ronda.
Thiago Tirante (50° en el ranking ATP) fue noticia el fin de semana al dar el batacazo en el Cincinnati Open y obtener una de las victorias más resonantes de su carrera ante el ex N°1 Novak Djokovic, tercer preclasificado de este Master 1000 sobre canchas duras y actualmente en el 5° puesto del ranking mundial.
Pero el nacido en La Plata hace 25 años no se quedó conforme ni mucho menos dormido en los laureles ya que este lunes venció con lo justo pero merecidamente a una de las promesas del tenis español: Martín Landaluce.
El tenista de 20 años, 67° del ranking, luchó hasta el último punto pero no pudo evitar caer ante el argentino en dos ajustados sets que, de tan ajustados, en ambas ocasiones alcanzaron el tie break para el resultado final de 7-6(5) y 7-6(4).
Tirante y su rival enfrentaron una jornada de condiciones pesadas y donde la amenaza de la lluvia fue constante, donde al argentino hizo prevalecer su saque (que siempre roza los 240 kilómetros por hora) y su derecha de hierro, además de un férreo temple mental.
Tras ser protagonista en Roma y Montreal, donde también logró instalarse en la cuarta ronda, el tenista platense completa así tres eventos ATP Masters 1000 en esa instancia, lo que le permite su desembarco en el Top 50 mundial esta semana.
En octavos se medirá ante el checo Jakub Mensik (14° preclasificado y 16° del ranking) o al australiano Rinky Hijikata (95°), y de triunfar podría ingresar en el Top 40, estando ya en su mejor ubicación desde que es profesional.
Vale recordar, además, que Thiago es el cuarto argentino que alcanza los octavos de final de Cincinnati en esta década, siguiendo los pasos de Diego Schwartzman (2021-22), Guido Pella (2021) y Francisco Comesaña (2025).
Juan Manuel Cerúndolo también va por su resonante victoria
Otro que sigue en carrera, pero todavía en tercera ronda, es Juan Manuel Cerúndolo (51° del ranking), quien hace su debut en el cuadro principal del Cincinnati Open y ahora espera por el segundo preclasificado, el canadiense Felix Auger-Aliassime (4° del ranking ATP).
Después de la victoria en el debut ante Mark Lajal, proveniente de la qualy, el menor de los hermanos Cerúndolo (Francisco ya quedó afuera del torneo) se anotó un triunfazo el domingo ante el 25° cabeza de serie, el francés Arthur Rinderknech (28° del PIF ATP Rankings), a quien derrotó por 4-6, 7-6(3) y 7-6(5) en tres horas y 34 minutos.
Ahora buscará dar otra sorpresa en Cincinnati cuando se mida con Auger-Aliassime, quien viene de vencer 6-3 y 7-5 al griego Stefanos Tsitsipas. Cerúndolo, por cierto, lidera 1-0 el Lexus ATP HeadToHead entre ambos tras imponerse en Madrid 2025.
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