Thiago Tirante imparable en Cincinnati: venció también a una promesa del tenis español

En octavos se medirá ante el checo Jakub Mensik (14° preclasificado y 16° del ranking) o al australiano Rinky Hijikata (95°), y de triunfar podría ingresar en el Top 40, estando ya en su mejor ubicación desde que es profesional.

Vale recordar, además, que Thiago es el cuarto argentino que alcanza los octavos de final de Cincinnati en esta década, siguiendo los pasos de Diego Schwartzman (2021-22), Guido Pella (2021) y Francisco Comesaña (2025).

Juan Manuel Cerúndolo también va por su resonante victoria

Juan Manuel Cerúndolo está en tercera ronda.

Otro que sigue en carrera, pero todavía en tercera ronda, es Juan Manuel Cerúndolo (51° del ranking), quien hace su debut en el cuadro principal del Cincinnati Open y ahora espera por el segundo preclasificado, el canadiense Felix Auger-Aliassime (4° del ranking ATP).

Después de la victoria en el debut ante Mark Lajal, proveniente de la qualy, el menor de los hermanos Cerúndolo (Francisco ya quedó afuera del torneo) se anotó un triunfazo el domingo ante el 25° cabeza de serie, el francés Arthur Rinderknech (28° del PIF ATP Rankings), a quien derrotó por 4-6, 7-6(3) y 7-6(5) en tres horas y 34 minutos.

Ahora buscará dar otra sorpresa en Cincinnati cuando se mida con Auger-Aliassime, quien viene de vencer 6-3 y 7-5 al griego Stefanos Tsitsipas. Cerúndolo, por cierto, lidera 1-0 el Lexus ATP HeadToHead entre ambos tras imponerse en Madrid 2025.