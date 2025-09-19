Tigre vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Tras los episodios entre la dirigencia y la barrabrava, el Tiburón visita al Matador de Victoria con la urgencia de sumar de a tres. Los detalles.
Este sábado, desde las 19, el Estadio José Dellagiovanna será el escenario de un enfrentamiento de realidades dispares. Tigre intentará revertir su mala racha y volver a la victoria frente a su público, mientras que Aldosivi, urgido de puntos, necesita desesperadamente un triunfo para escapar del fondo de ambas tablas.
El "Matador" atraviesa un período de altibajos. Después de un empate sin goles en casa contra Talleres, el equipo acumula solo una victoria en sus últimos seis partidos. Ahora, busca un triunfo ante el débil Aldosivi que le permita meterse en la lucha por los puestos de playoffs. El regreso de Jalil Elías y Tomás Cardona, ya recuperados de sus lesiones, le da opciones al técnico Diego Dabove, que deberá decidir si los incluye en la convocatoria.
Por su parte, el debut de Guillermo Farré como entrenador de Aldosivi no fue el esperado. Su equipo perdió 2-0 ante Sarmiento en un duelo clave por la permanencia. El "Tiburón" no ha ganado en lo que va del Clausura, y se encuentra en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, junto a San Martín de San Juan.
Esto significa que, si el torneo terminara ahora, ambos equipos jugarían un desempate para evitar el descenso. El técnico Farré, en una entrevista exclusiva con La Voz del Estadio, reconoció la gravedad de la situación y afirmó que el equipo debe enfrentar esta recta final del torneo con una "mentalidad más agresiva".
Formaciones del encuentro
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.
Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martin Garcia, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Justo Giani. DT: Guillermo Farré.
Tigre vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 19
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Brian Ferreyra
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- Estadio: José Dellagiovanna
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario