Tigre vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Por su parte, el debut de Guillermo Farré como entrenador de Aldosivi no fue el esperado. Su equipo perdió 2-0 ante Sarmiento en un duelo clave por la permanencia. El "Tiburón" no ha ganado en lo que va del Clausura, y se encuentra en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, junto a San Martín de San Juan.