Tigre vs. Argentinos por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Este domingo en Victoria, por la undécima fecha del campeonato, el Matador buscará un triunfo que le permita ser líder de su zona contra un Bicho golpeado.
Tigre y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo desde las 22.00 en el Estadio José Dellagiovanna por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Matador intentará cortar su racha sin triunfos para pelear por la cima, mientras que el Bicho busca recuperarse tras un bajón en el campeonato.
El equipo dirigido por Diego Dabove tuvo un comienzo de torneo muy positivo, pero en las últimas fechas perdió impulso. El empate frente a Vélez en Victoria marcó el cuarto partido consecutivo sin victorias para el Matador. Pese a esa racha, Tigre se mantiene competitivo gracias a la eficacia de su delantera y las intervenciones de su arquero. Con un planteo ordenado sin la pelota y directo cuando ataca, el conjunto de Victoria mantiene sus aspiraciones de meterse entre los protagonistas de la Zona. Más allá del bajón reciente, la clasificación a los playoffs todavía no parece correr riesgo para el equipo de Dabove, que buscará reencontrarse con el triunfo ante su gente.
En Argentinos Juniors el panorama cambió notablemente tras la eliminación en el plano internacional. El golpe continental marcó un punto de inflexión en el rendimiento del equipo de Nicolás Diez. Uno de los principales problemas del Bicho ha sido la falta de gol. En siete encuentros disputados apenas convirtió 4 tantos, una cifra que explica gran parte del presente irregular del equipo de La Paternal. La reciente igualdad frente a Rosario Central volvió a dejar al conjunto rojiblanco fuera de los ocho mejores de su zona, por lo que necesita sumar para volver a meterse en puestos de clasificación.
Probables formaciones del encuentro entre Tigre y Argentinos Juniors
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Otros datos del partido entre Tigre y Argentinos Juniors
- Hora: 22.00.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Daniel Zamora.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- Estadio: José Dellagiovanna.
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