Tigre vs. Argentinos por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Diego Dabove tuvo un comienzo de torneo muy positivo, pero en las últimas fechas perdió impulso. El empate frente a Vélez en Victoria marcó el cuarto partido consecutivo sin victorias para el Matador. Pese a esa racha, Tigre se mantiene competitivo gracias a la eficacia de su delantera y las intervenciones de su arquero. Con un planteo ordenado sin la pelota y directo cuando ataca, el conjunto de Victoria mantiene sus aspiraciones de meterse entre los protagonistas de la Zona. Más allá del bajón reciente, la clasificación a los playoffs todavía no parece correr riesgo para el equipo de Dabove, que buscará reencontrarse con el triunfo ante su gente.