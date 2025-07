Tigre vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Tigre Argentinos Copa de la Liga

Cómo llegan Tigre y Argentinos a este duelo

El inicio del torneo no fue el esperado para Tigre. El Matador no logró imponerse en su debut, cayendo 2-1 frente a Vélez Sarsfield. Para colmo, la expulsión de Ramón Arias suma una baja importante de cara a este encuentro con el Bicho. Tras esta primera jornada, los de Victoria se encuentran en la décima posición, empatados en puntos con Riestra, el último equipo en zona de clasificación para la Copa Sudamericana. Su camino hacia el certamen continental se ha complicado ligeramente desde el inicio.

tigre velez

Mientras tanto, en La Paternal, Argentinos Juniors dejó una grata impresión a pesar de no poder romper el cero ante Boca Juniors. El Bicho, bajo la dirección de Nicolás Diez, mostró un gran nivel de juego, generando múltiples oportunidades que, lamentablemente, no se tradujeron en goles. Este rendimiento, sin embargo, genera optimismo no solo para el Torneo Clausura, sino también en la tabla general, donde Argentinos se ubica en un prometedor segundo puesto, a tan solo dos puntos del líder, Rosario Central.

argentinos boca.jpg

Formaciones del encuentro

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Diego Sosa; Sebastián Medina, Santiago González, Gonzalo Piñeiro, Elías Cabrera; Héctor Fértoli e Ignacio Russo.

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Tomás Molina e Ismael Sosa. DT: Nicolás Diez.

La terna arbitral de Tigre vs. Argentinos

Árbitro: Sebastían Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Leandro Rey Hilfer

Asistente VAR: Bruno Amiconi

Tigre vs. Argentinos Juniors: datos del partido

Hora: 16.45

TV: ESPN Premium

VAR: Leandro Rey Hilfer

Estadio: José Dellagiovianna