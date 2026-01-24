Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
La Bombonera será el escenario del debut del Xeneize en el primer torneo doméstico del 2026. Enfrente, estará el Ferroviario. Los detalles.
Con una Bombonera expectante, el Boca de Claudio Úbeda inicia su camino en el Apertura 2026 este domingo a las 18:30 ante Deportivo Riestra.
El "Xeneize" pone en marcha un año de máxima exigencia, apostando a la jerarquía internacional de Leandro Paredes y Ander Herrera en el mediocampo. Sin embargo, el debut llega con un rompecabezas en el ataque: ante las bajas de Merentiel, Cavani y Giménez, Lucas Janson asumirá el rol de "9" improvisado.
Será una prueba de fuego para el esquema 4-3-3 de Úbeda frente a un Riestra que llega entonado tras su histórica clasificación a la Sudamericana.
En la vereda de enfrente, Deportivo Riestra atraviesa el momento más dulce de su historia. Tras un 2025 de ensueño que le valió el boleto a la Copa Sudamericana 2026, el conjunto del Bajo Flores se prepara para su estreno absoluto en el plano internacional. Para este nuevo desafío, el técnico Gustavo Benítez reforzó la estructura con las llegadas de Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, logrando además la continuidad de su pieza clave en ataque, Antony Alonso.
Probables formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Boca vs. Riestra: datos del partido
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Ariel Penel
- Hora: 18.30
- TV: TNT Sports
