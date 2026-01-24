Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

paredes boca

En la vereda de enfrente, Deportivo Riestra atraviesa el momento más dulce de su historia. Tras un 2025 de ensueño que le valió el boleto a la Copa Sudamericana 2026, el conjunto del Bajo Flores se prepara para su estreno absoluto en el plano internacional. Para este nuevo desafío, el técnico Gustavo Benítez reforzó la estructura con las llegadas de Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, logrando además la continuidad de su pieza clave en ataque, Antony Alonso.