Torneo Clausura: Banfield derrotó a Tigre y se llevó un triunfo clave por la permanencia

Con dos triunfos, un empate y tres derrotas, el equipo del sur del Gran Buenos Aires necesitaba con urgencia sumar de local para cortar la racha negativa y no seguir perdiendo terreno en la lucha por permanecer en la máxima categoría, lo que finalmente logró este viernes.

Por su parte, el Matador viene atravesando un presente más sereno. El equipo de Diego Dabove consiguió buenos resultados en el primer semestre del año y eso le da margen en la tabla anual, aunque la de los promedios lo obliga a no relajarse. En su última presentación, igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia, en Victoria, en un encuentro marcado por la polémica tras un penal sancionado en los minutos finales.

Banfield vs. Tigre: formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García; Alexis Maldonado; Sergio Vittor; Ignacio Abraham; Frank Castañeda; Santiago Esquivel; Martín Río; Gonzalo Ríos; Mauro Méndez; Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Tigre: Tomás Sultani; Martín Ortega; Diego Sosa; Tomás Cardona; Bruno Leyes; Héctor Fértoli; Sebastián Medina; Gonzalo Piñeiro; Elías Cabrera; David Romero; Blas Armoa; Braian Martínez. DT: Diego Dabove.

Banfield vs. Tigre: otros datos

Hora: 19.00.

Estadio: Florencio Sola, Banfield.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. TV: ESPN Premium.