Torneo Clausura: Banfield derrotó a Tigre y se llevó un triunfo clave por la permanencia
El Taladro afrontó un partido decisivo en el Florencio Sola: con un gol del delantero Mauro Méndez salió airoso de su duelo con el Matador.
Banfield logró un importante triunfo este viernes en el estadio Florencio Sola: venció por 1-0 a Tigre, en un cruce válido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Para el Taladro, estos tres puntos son vitales, dada su situación en la tabla de promedios.
El encargado de convertir el gol de la victoria fue Mauro Méndez, a los 68 minutos, y dejó al conjunto local quinto en la tabla de posiciones de la Zona A, con 10 puntos. En tanto, el Matador quedó undécimo, con 8 puntos.
Banfield vs. Tigre: resultado en vivo
Cómo llegaron Banfield y Tigre a este duelo
El conjunto dirigido por Pedro Troglio venía de sufrir un duro revés en La Bombonera, donde cayó por 2-0 ante Boca. Ese resultado acentuó la preocupación de los hinchas, ya que más allá de no encontrarse todavía en puestos de descenso directo, la campaña lo mantenía en un terreno inestable.
Con dos triunfos, un empate y tres derrotas, el equipo del sur del Gran Buenos Aires necesitaba con urgencia sumar de local para cortar la racha negativa y no seguir perdiendo terreno en la lucha por permanecer en la máxima categoría, lo que finalmente logró este viernes.
Por su parte, el Matador viene atravesando un presente más sereno. El equipo de Diego Dabove consiguió buenos resultados en el primer semestre del año y eso le da margen en la tabla anual, aunque la de los promedios lo obliga a no relajarse. En su última presentación, igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia, en Victoria, en un encuentro marcado por la polémica tras un penal sancionado en los minutos finales.
Banfield vs. Tigre: formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García; Alexis Maldonado; Sergio Vittor; Ignacio Abraham; Frank Castañeda; Santiago Esquivel; Martín Río; Gonzalo Ríos; Mauro Méndez; Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
- Tigre: Tomás Sultani; Martín Ortega; Diego Sosa; Tomás Cardona; Bruno Leyes; Héctor Fértoli; Sebastián Medina; Gonzalo Piñeiro; Elías Cabrera; David Romero; Blas Armoa; Braian Martínez. DT: Diego Dabove.
Banfield vs. Tigre: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Florencio Sola, Banfield.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario