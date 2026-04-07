Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Alianza Atlético vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Alianza Atlético vs. Tigre por la Copa Sudamericana 2026.
Este martes desde las 23:00 , Tigre hará su debut en la Copa Sudamericana 2026 cuando enfrente a Alianza Atlético de Perú en el estadio Miguel Grau del Callao.
El equipo conducido por Diego Dabove atraviesa un momento delicado. Luego de un inicio prometedor en el torneo local, donde incluso llegó a liderar, entró en una racha negativa que ya acumula siete partidos sin victorias.
Del otro lado, Alianza Atlético llega con un panorama más estable. El conjunto peruano se mantiene competitivo en su liga y ha mostrado regularidad en las últimas fechas, lo que le permite ilusionarse con dar pelea en su grupo. Además, buscará aprovechar la localía, aunque no podrá jugar en su estadio habitual debido a cuestiones reglamentarias.
Formaciones de Alianza Atlético vs. Tigre por la Copa Sudamericana 2026
- Alianza Atlético: Daniel Prieto; Anthony Gordillo, José Villegas, Román Suárez, Erick Perleche; Stéfano Fernández, Germán Díaz, Hernán Lupu; Franco Coronel, Cristian Penilla y Guillermo Larios Saavedra. DT: Federico Urciuoli.
- Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Santiago López, Bruno Leyes, Jalil Elías, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Alianza Atlético vs. Tigre
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación de DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario