Tigre vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Matador", que viene de conseguir una importante victoria por 2-0 ante Huracán en Parque Patricios, buscará cerrar la fase regular con otro triunfo ante su gente. El equipo se ubica undécimo en la Zona B, con 16 puntos, y ya no tiene posibilidades matemáticas de acceder a los octavos de final. Además, afrontará el compromiso bajo la conducción interina de Juan Carlos Blengio, tras la salida de Diego Dabove.