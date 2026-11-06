Tigre vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Verde" llega a Victoria con la ilusión de sellar su pasaje a los octavos de final del certamen.
Tigre y Sarmiento juegan este viernes, desde las 22, en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El "Matador", que viene de conseguir una importante victoria por 2-0 ante Huracán en Parque Patricios, buscará cerrar la fase regular con otro triunfo ante su gente. El equipo se ubica undécimo en la Zona B, con 16 puntos, y ya no tiene posibilidades matemáticas de acceder a los octavos de final. Además, afrontará el compromiso bajo la conducción interina de Juan Carlos Blengio, tras la salida de Diego Dabove.
Por su parte, Sarmiento llega a este encuentro luego de caer 2-1 frente a Rosario Central en Junín. El conjunto dirigido por Facundo Sava ocupa el octavo puesto, con 21 unidades, y depende de sí mismo para avanzar a los playoffs del certamen doméstico: una victoria le asegurará la clasificación a los octavos de final.
Formaciones de Tigre vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina, Ignacio Russo. DT: Juan Carlos Blengio.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Ulises Giménez, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Horario y televisación
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Hora: 22.00.
Estadio: José Dellagiovanna.
Árbitro: Gonzalo Pereira.
VAR: Sebastián Habib.
TV: ESPN Premium.
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