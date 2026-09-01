Tigre y Barracas Central igualaron 0-0 por el Torneo Clausura 2026
El "Matador" sumó un buen punto que le permite mantenerse en el segundo puesto de su zona.
Tigre y Barracas Central no se sacaron ventajas e igualaron sin goles este lunes en el Estadio José Dellagiovanna por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Se trató de un reparto de puntos en Victoria que dejó al "Matador" en la segunda posición de la Zona B con 12 unidades y a cuatro del líder Argentinos Juniors, mientras que el "Guapo" se ubicó noveno con 10 puntos en medio de una tabla sumamente apretada donde apenas dos unidades separan al escolta del noveno puesto, manteniendo la pelea por los primeros lugares completamente abierta.
Tigre atraviesa un buen presente en el campeonato, ya que acumula cuatro partidos sin perder. En su anterior presentación, venció 2-1 a Central Córdoba en Victoria, con goles de Mauro Méndez y Santiago López.
Por su parte, Barracas Central suma 10 unidades, aunque llegaba golpeado: había perdido sus últimos tres encuentros del Clausura y llegaba tras quedar eliminado de la Copa Argentina, luego de caer 3-1 ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final.
Formaciones de Tigre vs. Barracas Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Hora y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario