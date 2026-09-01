Tigre y Barracas Central igualaron 0-0 por el Torneo Clausura 2026

Se trató de un reparto de puntos en Victoria que dejó al "Matador" en la segunda posición de la Zona B con 12 unidades y a cuatro del líder Argentinos Juniors, mientras que el "Guapo" se ubicó noveno con 10 puntos en medio de una tabla sumamente apretada donde apenas dos unidades separan al escolta del noveno puesto, manteniendo la pelea por los primeros lugares completamente abierta.