Quiénes son los ex Boca que se lucen en Tigre y buscarán la Copa de la Liga

Otro de los ex Boca es Manuel Roffo. Si bien no viene viendo acción, ya que es el segundo arquero del equipo detrás de Gonzalo Marinelli, Roffo era la gran promesa en el arco xeneize hasta el año pasado. Pero no renovó su contrato y se marchó libre de La Ribera en marzo del 2021, defendió desde chico las redes de Casa Amarilla.

También hubo casos de jóvenes talentos que fueron cedidos a préstamo por Boca para que sumaran confianza y rodaje futbolístico en Victoria. En esa lista resaltan los nombres del defensor Oscar Salomón (habitual suplente), Mateo Retegui, que fue uno de los puntos altos en estos últimos partidos y con gol incluido ante River. El otro es Agustín Obando, que ayer entró para los penales pero ni llegó a patear por las malas ejecuciones de Argentinos.

Además de Fernández y Retegui, el tercer titular nacido en Boca en el que el técnico Diego Martínez depositó su confianza y le respondió fue Facundo Colidio, quien temporadas atrás fue considerado uno de los grandes baluartes de las juveniles boquenses.

Los jugadores de Tigre que surgieron en Boca

Manuel Roffo : se fue libre de Boca

Oscar Salomón : cedido a préstamo por Boca

Ezequiel Fernández : cedido a préstamo por Boca

Agustín Obando : cedido a préstamo por Boca

Mateo Retegui : cedido a préstamo por Boca

: cedido a préstamo por Boca Facundo Colidio: se formó en Boca, fue comprado por Inter y está a préstamo en Tigre