Escándalo con De Paul y Tini Stoessel: ¿Simeone cómplice?

De Paul, Tini, Camila y el Cholo

“Ustedes saben que De Paul decidió tomarse unos días para estar con Tini Stoessel después de lo que fue la gira de la Selección Argentina pero por la información que se supo, su club, el Atlético Madrid no se lo tomó bien desde la parte dirigencial, esto lo sabemos pero ahora tengo la posta de todo lo que ocurrió", señaló Etchegoyen.

"Según mi información tengo que decir que el Cholo Simeone y su mujer, Carla Pereyra, serían cómplices de Tini y del jugador en este tema”, agregó el periodista, sorprendiendo a todos.

“A mi me cuentan que De Paul tiene privilegios en el plantel porque Tini es amiga íntima de la esposa de Simeone y cuando surgió esta posibilidad de quedarse unos días juntos le habrían hecho el pedido al Cholo y a Carla y ellos dijeron que si”, apuntó luego.

La relación de la mujer de Simeone y Tini

“Hasta ahí el tema De Paul y el conflicto que sucedió en las últimas horas pero a mi me dieron otra información muy bomba sobre el pasado del jugador y esos últimos momentos con Camila Homs. Me dicen que la mujer de Simeone, que es amiga de Tini, fue cómplice de la relación de Tini, mientras Carla y Tini disfrutaban de uno de los palcos, en otro palco estaba Camila con sus hijos”, contó Juan Etchegoyen

Y añadió: “Si te fijas la fecha es de 16 de septiembre de 2021, y De Paul aún estaba con su esposa !! Simeone organizaba asados en su casa e invitaban a Rodrigo para conocer a Tini , ellos fueron cómplices de esa relación, también hay pruebas del asado”.

“Un dato más que me aportan: Tini siempre que viajaba a España, se habría hospedado en la casa de los Simeone en el mismo country (la finca) de la localidad pozuelo de Alarcón, mismo lugar donde vivía Camila , sus hijos y Rodrigo”, completó