La obra "Rocky" de Nico Vázquez fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña

Además del respaldo del público, la producción también recibió una fuerte valoración de parte de la crítica especializada. Ese recorrido tuvo uno de sus puntos más altos recientemente, cuando la obra obtuvo el ACE de Oro, uno de los premios más prestigiosos del ambiente artístico argentino.

El reconocimiento de la Legislatura porteña llega así para reforzar el gran presente de “Rocky”, que no solo se consolidó como un éxito comercial, sino también como una de las apuestas teatrales más ambiciosas y celebradas de los últimos años.