La obra "Rocky" de Nico Vázquez fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña
La exitosa obra encabezada por Nico Vázquez recibió una importante distinción de la Legislatura porteña en medio de una segunda temporada récord y tras ganar el ACE de Oro.
La obra “Rocky”, protagonizada y liderada por Nico Vázquez, continúa atravesando uno de los momentos más importantes del teatro argentino actual. En medio de una segunda temporada marcada por funciones agotadas y una enorme repercusión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió distinguir oficialmente al espectáculo declarándolo de Interés Cultural.
El reconocimiento destaca tanto el aporte artístico de la producción como su impacto dentro de la cartelera nacional, donde logró consolidarse como uno de los fenómenos teatrales más convocantes de los últimos tiempos.
La noticia fue compartida durante una función con sala completamente llena, en una noche cargada de emoción para todo el elenco y el equipo técnico. Desde el escenario, Nico Vázquez celebró la distinción y expresó el orgullo colectivo por el reconocimiento otorgado por la Legislatura porteña.
El actor destacó especialmente “el enorme trabajo, la pasión, la entrega y el amor por el teatro” que hay detrás de cada función, y agradeció el acompañamiento constante del público desde el estreno de la obra.
Desde su llegada a la cartelera, “Rocky” logró construir un vínculo muy fuerte con los espectadores, combinando emoción, épica y una puesta de gran despliegue visual. Las funciones con localidades agotadas comenzaron a repetirse desde las primeras semanas y rápidamente la obra se convirtió en uno de los espectáculos más comentados de la temporada.
Además del respaldo del público, la producción también recibió una fuerte valoración de parte de la crítica especializada. Ese recorrido tuvo uno de sus puntos más altos recientemente, cuando la obra obtuvo el ACE de Oro, uno de los premios más prestigiosos del ambiente artístico argentino.
El reconocimiento de la Legislatura porteña llega así para reforzar el gran presente de “Rocky”, que no solo se consolidó como un éxito comercial, sino también como una de las apuestas teatrales más ambiciosas y celebradas de los últimos años.
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