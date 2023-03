La buena onda entre Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo que hizo estallar los memes contra Camila Homs

Más allá de todo lo acontecido durante el año 2022 en relación al escándalo mediático entre Rodrigo De Paul, su ex Camila Homs y su actual novia Tini Stoessel, es casi imposible no esbozar una sonrisa al ingresar en Twitter. Y es que los seguidores del ya sólido romance entre el mediocampista y 'la Triple T' no pasaron por alto la visible buena onda entre la cantante y Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.