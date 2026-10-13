"Todo lo que hace y dice genera desconfianza": qué pensaba Stéfano Di Carlo de Juan Sebastián Verón, su nuevo socio político

La sorpresiva reconciliación política tiene como objetivo establecer una "mesa permanente de trabajo" para elaborar propuestas que mejoren la organización, los ingresos y la competitividad de los torneos nacionales. En un guiño clave para sellar la paz, el texto difundido por ambas instituciones destaca la necesidad de fortalecer las economías de los clubes, pero reafirma expresamente el "compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro", unificando criterios de cara a futuras discusiones con la AFA.