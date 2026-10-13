"Todo lo que hace y dice genera desconfianza": qué pensaba Stéfano Di Carlo de Juan Sebastián Verón, su nuevo socio político
Un repaso por las críticas que el actual presidente de River le dedicó a la "Bruja" en 2025 por la interferencia en el mercado de pases. De las acusaciones de deslealtad a la sorpresiva alianza estratégica.
El sorpresivo cónclave entre el actual presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, y su par de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, sacudió el tablero político del fútbol argentino. Sin embargo, la flamante alianza conformada para debatir el futuro de los clubes y plantarse ante la AFA contrasta drásticamente con las lapidarias declaraciones que el dirigente millonario había lanzado contra la máxima autoridad del "Pincha" hace apenas un año.
El origen del conflicto: la intromisión por Sebastián Driussi
En febrero de 2025, cuando Di Carlo se desempeñaba como secretario general de la gestión de Jorge Brito, apuntó sin filtros contra Verón. El conflicto estalló cuando Estudiantes, impulsado por el grupo empresario de Foster Gillett, intentó meterse de manera repentina en la negociación que River mantenía con el Austin FC de la MLS para repatriar al delantero Sebastián Driussi.
En aquel momento, el directivo de Núñez fue tajante respecto a la figura del exjugador de la Selección Argentina:
- La desconfianza: "Todo lo que hace y dice Verón genera desconfianza, de larga data es esto. Y se extiende a todos los hinchas de todos los clubes", disparó Di Carlo ante la prensa.
- Accionar desleal: acusó abiertamente a la dirigencia platense de actuar de forma "deshonesta" y "desleal", asegurando que presentaron una oferta sin tener un vínculo previo ni el consentimiento del propio futbolista.
- El factor económico: desde River sospecharon que la intempestiva propuesta de Estudiantes terminó influyendo para encarecer el precio final que el "Millonario" debió pagar por la ficha del atacante.
Durante esa misma etapa, Di Carlo también había remarcado las fuertes diferencias ideológicas, criticando los acuerdos entre clubes y fondos privados de inversión (SAD) y ratificando la defensa irrestricta de River al modelo de Asociaciones Civiles.
De la tensión extrema a la nueva mesa de trabajo conjunta
A pesar del fuego cruzado y las acusaciones públicas de 2025, el convulsionado escenario institucional del fútbol argentino obligó a recalcular posiciones. Este martes, Di Carlo y Verón dejaron atrás las rispideces y mantuvieron una reunión secreta en el Estadio Monumental que derivó en un potente comunicado oficial conjunto.
La sorpresiva reconciliación política tiene como objetivo establecer una "mesa permanente de trabajo" para elaborar propuestas que mejoren la organización, los ingresos y la competitividad de los torneos nacionales. En un guiño clave para sellar la paz, el texto difundido por ambas instituciones destaca la necesidad de fortalecer las economías de los clubes, pero reafirma expresamente el "compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro", unificando criterios de cara a futuras discusiones con la AFA.
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