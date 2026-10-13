Airbag suspendió su sexto River y los hermanos Sardelli anticiparon qué pasará con el recital

Por el momento, no se confirmó una nueva fecha ni se dieron detalles sobre la solución que prepara la banda. Los músicos tienen previsto presentarse el 17 de octubre en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y prometieron comunicar las novedades una vez que regresen.

Por qué se suspendió el sexto River de Airbag

El recital del 31 de octubre iba a convertirse en la sexta presentación de Airbag en el estadio de River Plate, después de los cinco shows anteriores que consolidaron el vínculo de la banda con el público del Monumental.

La modificación del calendario responde a las disposiciones previstas por la visita apostólica de León XIV, programada del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En ese marco, el Gobierno porteño resolvió restringir la realización de eventos y espectáculos en el espacio público entre el 6 y el 13 de noviembre.

Aunque el show de Airbag estaba programado para antes de ese período, las autoridades consideraron que las condiciones operativas impedían llevarlo adelante en la fecha original.