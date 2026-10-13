Airbag suspendió su sexto River y los hermanos Sardelli anticiparon qué pasará con el recital
La banda comunicó que no podrá realizar el show previsto para el 31 de octubre en el Monumental debido a las restricciones por la visita del papa León XIV a la Argentina.
Airbag debió dar marcha atrás con su esperado sexto recital en el estadio de River Plate. A pocos días de haber anunciado una nueva presentación en el Monumental, los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli comunicaron que el espectáculo previsto para el sábado 31 de octubre no podrá realizarse en la fecha estipulada.
La decisión está vinculada con las restricciones dispuestas en la Ciudad de Buenos Aires por el operativo de seguridad y logística que demandará la visita del papa León XIV a la Argentina. El cambio de planes también impactó en la venta de entradas: la preventa exclusiva para clientes BBVA, que debía comenzar este martes 13 de octubre, quedó suspendida.
Fue Guido Sardelli quien explicó la situación en un video publicado en las redes sociales de la banda. “Ha cambiado todo”, comenzó diciendo, antes de detallar los motivos que obligaron al grupo a modificar su agenda.
“Como viene el Papa, el Sumo Pontífice, estos últimos días cambiaron ciertas reglamentaciones y todos los espectáculos masivos no se pueden realizar”, explicó el músico. Por su parte, Patricio confirmó que, como consecuencia de esta situación, las entradas no saldrían a la venta en la fecha prevista.
El mensaje de los hermanos Sardelli para sus fanáticos
Pese a la suspensión, los integrantes de Airbag dejaron en claro que no dan por perdido su regreso al Monumental y que ya trabajan en una alternativa para concretar el espectáculo. “No se desesperen, hay un plan”, anticipó Guido, quien les pidió paciencia a sus seguidores hasta poder brindar más precisiones. “Volvemos de México y les contamos bien qué estamos tramando”, agregó.
Por el momento, no se confirmó una nueva fecha ni se dieron detalles sobre la solución que prepara la banda. Los músicos tienen previsto presentarse el 17 de octubre en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y prometieron comunicar las novedades una vez que regresen.
Por qué se suspendió el sexto River de Airbag
El recital del 31 de octubre iba a convertirse en la sexta presentación de Airbag en el estadio de River Plate, después de los cinco shows anteriores que consolidaron el vínculo de la banda con el público del Monumental.
La modificación del calendario responde a las disposiciones previstas por la visita apostólica de León XIV, programada del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En ese marco, el Gobierno porteño resolvió restringir la realización de eventos y espectáculos en el espacio público entre el 6 y el 13 de noviembre.
Aunque el show de Airbag estaba programado para antes de ese período, las autoridades consideraron que las condiciones operativas impedían llevarlo adelante en la fecha original.
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