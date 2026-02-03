Franco Armani volvió a entrenar: ¿Cuándo puede volver al arco de River?

El experimentado arquero sufrió primero un desgarro y luego una lesión en el talón, inconvenientes físicos que retrasaron su puesta a punto. Ya recuperado, este martes se sumó a las prácticas junto al resto de los arqueros del plantel profesional. Ahora, Armani será evaluado día a día por el cuerpo técnico durante el transcurso de la semana. Tras el entrenamiento del viernes en el estadio Monumental, Marcelo Gallardo deberá definir si lo incluye entre los concentrados para el duelo ante Tigre o si apunta a su regreso frente a Argentinos Juniors.