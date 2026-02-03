Franco Armani volvió a entrenar: ¿Cuándo puede volver al arco de River?
El arquero dejó atrás su lesión, volvió a entrenarse con el plantel del Millonario y quedó a disposición de Marcelo Gallardo para el Torneo Apertura.
Luego de ausentarse durante gran parte de la pretemporada y de no poder estar en los primeros tres compromisos oficiales del Torneo Apertura, Franco Armani recibió el alta médica y volvió a trabajar en el campo de juego junto a sus compañeros. El regreso del arquero representa una noticia clave para el cuerpo técnico y para el mundo River, que aguarda por la vuelta de uno de los referentes del plantel tras un inicio de año marcado por las bajas.
El experimentado arquero sufrió primero un desgarro y luego una lesión en el talón, inconvenientes físicos que retrasaron su puesta a punto. Ya recuperado, este martes se sumó a las prácticas junto al resto de los arqueros del plantel profesional. Ahora, Armani será evaluado día a día por el cuerpo técnico durante el transcurso de la semana. Tras el entrenamiento del viernes en el estadio Monumental, Marcelo Gallardo deberá definir si lo incluye entre los concentrados para el duelo ante Tigre o si apunta a su regreso frente a Argentinos Juniors.
En caso de no reaparecer ante el Matador de Victoria, Santiago Beltrán continuará como titular por cuarto partido consecutivo. En ese escenario, el “Pulpo” podría integrar el banco de suplentes y reaparecer oficialmente en la quinta fecha, cuando River visite a Argentinos en La Paternal.
Otras buenas noticias para Marcelo Gallardo en River
Además de Armani, el entrenador también recuperó a Ezequiel Centurión. El arquero superó la fractura de muñeca que lo marginó de las canchas, recibió el alta médica y ya está a disposición para ser convocado si el entrenador lo considera necesario. Otra vuelta importante es la de Matías Viña. El lateral izquierdo uruguayo cumplió la fecha de suspensión tras haber sido expulsado ante Gimnasia de La Plata y cuenta con grandes chances de volver a ser titular, en reemplazo del chileno Paulo Díaz.
La última vez que Franco Armani sumó minutos con la camiseta de River fue el 24 de noviembre, cuando el Millonario cayó 3 a 2 frente a Racing como visitante y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura. Desde entonces, el arquero no volvió a disputar un encuentro oficial.
