Torneo Apertura: Estudiantes sorprendió a River y es el nuevo líder de la Zona A

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1895964678771417466&partner=&hide_thread=false ESTUDIANTES PEGÓ PRIMERO EN EL MONUMENTAL



Centro para que Alexis Castro la empuje abajo del arco y anote el 1-0 ante River#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/kZeTh14kmY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 1, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1895992074400645261&partner=&hide_thread=false LO LIQUIDÓ ESTUDIANTES EN EL FINAL



Santiago Ascacibar capturó el rebote de Armani y anotó el 2-0 ante River#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/MnMU7Kur47 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 2, 2025

River vs. Estudiantes: resultado en vivo

Cómo llegaron River y Estudiantes a este duelo

Tercero en la Zona B, el Millonario no pudo ganar y acceder a la punta. Cabe señalar que el equipo de Marcelo Gallardo ha logrado una notoria mejoría en su juego, situación que lo convierte en uno de los animadores del campeonato local. No obstante, hoy no pudo demostrarlo.

Es importante destacar que el miércoles 5 de marzo River disputará la Supercopa Internacional frente a Talleres.

En tanto, el Pincharrata viene de buen andar, tanto en el certamen doméstico -donde acumula ahora cinco triunfos y tres empates- así como también en la Copa Argentina, donde venció por 2-1 a Sarmiento de la Banda.

Líder de la Zona A, el conjunto de Eduardo Domínguez avanza en su nivel futbolístico, lo que se expresa en sus números también.

River vs. Estudiantes: formaciones

River vs. Estudiantes: datos del partido

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Más Monumental