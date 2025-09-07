Tigre: detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual cuando fue a votar en una escuela de Pacheco
El operativo se realizó en la Escuela Nº 14 de General Pacheco. El detenido tenía pedido de captura por abuso sexual agravado contra su hija menor de edad.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires concretó un operativo este domingo en Tigre durante la jornada electoral. El procedimiento, que llamó la atención de todos los presentes, se realizó en la Escuela Nº 14, ubicada en la calle Bomberos Voluntarios 480, en General Pacheco, donde un hombre con pedido de captura fue arrestado en plena votación.
El acusado, identificado como A. R. D., llegó a la mesa 537 para emitir su voto. En ese momento, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) que se encontraba encubierto lo interceptó y concretó la detención en cuestión de minutos y cuidando la integridad de todos los presentes.
La acusación en su contra y el momento de la detención en plena votación
El hombre estaba siendo buscado por la Justicia bajo la imputación de abuso sexual agravado por el vínculo y la guarda, con su hija menor de edad como víctima. La causa, en estos momentos, está a cargo de la UFI de Abuso Sexual de Tigre y del Juzgado de Garantías Nº 2 de San Isidro.
Tras el arresto, el detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia. El procedimiento, enmarcado en los comicios, generó sorpresa entre las personas que se encontraban en el establecimiento educativo en el momento de la detención.
Otro hombre fue detenido en Tigre luego de ir a votar
El otro procedimiento se realizó en la escuela Guadalupe, ubicada en avenida de los Constituyentes 2924, en la localidad de Las Tunas. Allí fue detenido G. M. R., quien tenía pedido de captura en el marco de una causa por abuso de arma agravado, con intervención de la UFI de General Pacheco y el Juzgado de Garantías Nº 2 de San Isidro.
