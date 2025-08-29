Torneo Clausura: Barracas Central se llevó tres puntos de Rosario y profundizó el mal presente de Newell's

Newell's vs. Barracas Central: resultado en vivo

Cómo llegaron Newell's y Barracas Central a este duelo

La Lepra atraviesa un presente irregular: arrancó con entusiasmo el ciclo del "Ogro", pero después del triunfo en la primera fecha no pudo consolidar resultados. En lo que va del Clausura sumó apenas empates ante Aldosivi, Central Córdoba y Defensa y Justicia, además de caídas frente a Banfield su eterno rival y ahora el Guapo. Este escenario lo mantiene por fuera de la zona de clasificación, al momento.

En la vereda de enfrente, el Guapo transita un camino mucho más positivo. Con Rubén Darío Insua al mando, sorprende a propios y extraños con una campaña sólida que lo mantiene en posiciones de clasificación y, además, en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana. Su empate frente a Defensa y Justicia en la última fecha lo bajó momentáneamente de la cima, ya que Estudiantes logró superarlo, pero ahora recuperó el liderazgo gracias a este buen resultado en Rosario.

Newell's vs. Barracas Central: formaciones

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak; Nahuel Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Facundo Bruera, Gonzalo Morales, Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.

Newell's vs. Barracas Central: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Coloso Marcelo Bielsa, Rosario.

Coloso Marcelo Bielsa, Rosario. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. VAR: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. TV: TNT Sports.