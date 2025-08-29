Torneo Clausura: Barracas Central se llevó tres puntos de Rosario y profundizó el mal presente de Newell's
La Lepra no pudo recuperarse tras la dura caída ante su eterno rival, Rosario Central, y volvió a caer ante el Guapo. Los detalles.
Newell’s volvió a caer, pero esta vez ante Barracas Central y en en su casa, el estadio Coloso Marcelo Bielsa. En un duelo válido por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025, el Guapo lo dio vuelta y terminó imponiéndose por 2-1, cuando la apertura del marcador había estado en manos de Carlos González, delantero de la Lepra.
Cabe señalar que el equipo dirigido por Cristian Fabbiani arrastraba la pesada carga de haber perdido el clásico frente a Rosario Central, por lo que esta nueva derrota lo llevará a replantearse mucho: quedó décimosegundo (12°) en la Zona A, con 6 puntos, mientras que Barracas quedó puntero con 14.
Los goles de Newell's vs. Barracas Central
Newell's vs. Barracas Central: resultado en vivo
Cómo llegaron Newell's y Barracas Central a este duelo
La Lepra atraviesa un presente irregular: arrancó con entusiasmo el ciclo del "Ogro", pero después del triunfo en la primera fecha no pudo consolidar resultados. En lo que va del Clausura sumó apenas empates ante Aldosivi, Central Córdoba y Defensa y Justicia, además de caídas frente a Banfield su eterno rival y ahora el Guapo. Este escenario lo mantiene por fuera de la zona de clasificación, al momento.
En la vereda de enfrente, el Guapo transita un camino mucho más positivo. Con Rubén Darío Insua al mando, sorprende a propios y extraños con una campaña sólida que lo mantiene en posiciones de clasificación y, además, en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana. Su empate frente a Defensa y Justicia en la última fecha lo bajó momentáneamente de la cima, ya que Estudiantes logró superarlo, pero ahora recuperó el liderazgo gracias a este buen resultado en Rosario.
Newell's vs. Barracas Central: formaciones
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
- Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak; Nahuel Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Facundo Bruera, Gonzalo Morales, Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
Newell's vs. Barracas Central: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa, Rosario.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario