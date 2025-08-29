Central Córdoba vs. Estudiantes por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Dirigido por Omar de Felippe, el conjunto santiagueño viene de un duro golpe tras ser eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana por penales contra Lanús, poniendo fin a su primera aventura internacional. Sin embargo, esto no afectó su rendimiento en el torneo local. De hecho, en su último partido golearon 3-0 a Belgrano en el Gigante de Alberdi con un gol de Gastón Verón y dos de Diego Barrera, lo que les permitió ascender al tercer puesto del Clausura manteniendo su racha invicta.