Central Córdoba vs. Estudiantes por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 17 de este sábado, el Pincha visita al Ferroviario, que quiere estirar su invicto y desplazarlo de los primeros puestos de la Zona A.
Este sábado, desde las 17, Central Córdoba y Estudiantes se enfrentan en el estadio Alfredo Terrera en un partido clave del Torneo Clausura 2025. El equipo santiagueño, actualmente en el tercer lugar de la Zona A y aún invicto, buscará arrebatarle el liderazgo a su rival. Por su parte, el equipo platense, de conseguir la victoria, se metería en puestos de clasificación para la Copa Sudamericana.
Dirigido por Omar de Felippe, el conjunto santiagueño viene de un duro golpe tras ser eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana por penales contra Lanús, poniendo fin a su primera aventura internacional. Sin embargo, esto no afectó su rendimiento en el torneo local. De hecho, en su último partido golearon 3-0 a Belgrano en el Gigante de Alberdi con un gol de Gastón Verón y dos de Diego Barrera, lo que les permitió ascender al tercer puesto del Clausura manteniendo su racha invicta.
Por otro lado, el equipo de La Plata llega en un gran momento. Estudiantes no solo está clasificado para los cuartos de final de la Copa Libertadores, sino que también es el líder indiscutible de la Zona A después de su reciente victoria 1-0 sobre Aldosivi en el estadio Jorge Luis Hirschi.
Parece haber recuperado el nivel que le permitió ganar la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones la temporada pasada. A pesar de un semestre inicial irregular, el equipo solo ha perdido uno de sus últimos siete partidos, ganando cinco de ellos, lo que lo ha acercado a la zona de clasificación para la Sudamericana.
Formaciones de Central Córdoba vs. Estudiantes
Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.
Central Córdoba vs. Estudiantes: datos del partido
- Hora: 17
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero)
