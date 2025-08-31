Torneo Clausura: Deportivo Riestra sorprendió a Talleres y lo hundió en el fondo de la tabla

Con esta victoria, el equipo dirigido por Gustavo Benítez alcanzó las 13 unidades y quedó a solo un punto del líder Vélez, ilusionándose con la pelea por la clasificación. Por el lado de Talleres, la situación es muy diferente. El conjunto que conduce Carlos Tevez apenas suma 5 puntos en el certamen y sufre con el fantasma del descenso: comparte el último lugar de la tabla anual con Aldosivi de Mar del Plata, ambos con 18 unidades, lo que los mantiene en zona de pérdida de categoría.