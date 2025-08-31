Torneo Clausura: Deportivo Riestra sorprendió a Talleres y lo hundió en el fondo de la tabla
El Malevo se hizo fuerte cómo visitante gracias al único tanto de Jonatan Esteban Goitía y complicó mucho al equipo de Carlos Tévez que está en puesto de descenso.
Deportivo Riestra logró un valioso triunfo como visitante ante Talleres de Córdoba en un duelo correspondiente a la fecha 7 de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El único gol del encuentro lo marcó Jonatan Esteban Goitía, a los 30 minutos del segundo tiempo, para darle los tres puntos al “Malevo”.
Con esta victoria, el equipo dirigido por Gustavo Benítez alcanzó las 13 unidades y quedó a solo un punto del líder Vélez, ilusionándose con la pelea por la clasificación. Por el lado de Talleres, la situación es muy diferente. El conjunto que conduce Carlos Tevez apenas suma 5 puntos en el certamen y sufre con el fantasma del descenso: comparte el último lugar de la tabla anual con Aldosivi de Mar del Plata, ambos con 18 unidades, lo que los mantiene en zona de pérdida de categoría.
Jonatan Esteban Goitía y un tremendo golazo para el 1-0 del Malevo:
Probables formaciones del duelo
Talleres: Guido Hererera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Jose Luis Palomino y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Joaquín Mosqueira y Matías Gómez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo, Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz; Antony Alonso; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Talleres vs. Riestra: datos del partido
- Hora: 16.45
- TV: ESPN Premium
- Estadio: Mario Alberto Kempes
- Árbitro: Bryan Ferreyra
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario