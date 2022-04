Primeras medidas de la Justicia contra Toto Salvio: perimetral, prohibición para conducir y salir del país

Las medidas que le interpuso la Justicia a Toto Salvio tras atropellar y arrastrar a su ex pareja

Perimetral: abstenerse de tomar contacto con Magalí Daniela Aravena por cualquier medio, es decir, de modo presencial, electrónico, redes sociales, mensajes de texto, sistemas de chat, telefónico, a través de terceras personas, etc.; a excepción de cuestiones relativas a los hijos que tienen en común.

Suspensión de licencia de conducir: no podrá manejar vehículos por el término de tres meses.

Solicitar autorización con anticipación al Juzgado PCyF nro. 12 a los fines de su salida del país.

Incautación del vehículo Mercedes Benz modelo A250, dominio AD -998-KE, a los fines de que el Área Criminalística realice las pericias de rigor.

Qué Magalí Aravena en su declaración

Magalí Aravena declaró ante la Policía que el jugador de Boca buscó atropellarla con el auto. “Veo que estaba la camioneta del padre de mi hijo y él estaba con la amante”, dijo la ex pareja de Toto Salvio.

“Fui hasta el auto y quedé enfrente. Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga”, continuó la mujer.

La imputación en el marco del cual se hicieron estas declaraciones es por “lesiones leves en contexto de violencia de género”.