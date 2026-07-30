Tragedia en Brasil: murió un exfutbolista de Botafogo tras el derrumbe de un muro

Según informaron las autoridades brasileñas, el temporal dejó al menos 185 incidentes en todo el estado de Río de Janeiro, entre ellos derrumbes, rescates y caída de árboles. Además de las dos víctimas fatales, continúa la búsqueda de un pescador desaparecido en la región de Costa Verde. La tragedia volvió a poner en evidencia la violencia del fenómeno meteorológico que golpeó a Río de Janeiro y dejó una marca imborrable en el deporte brasileño, que hoy despide a uno de sus protagonistas.