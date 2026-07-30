Tragedia en Brasil: murió un exfutbolista de Botafogo tras el derrumbe de un muro
Tássio Maia dos Santos, de 41 años, perdió la vida junto a un amigo luego de que una pared colapsara en medio de un fuerte vendaval que azotó Río de Janeiro.
El fútbol de Brasil atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Tássio Maia dos Santos, exfutbolista de Botafogo, quien falleció este miércoles en Río de Janeiro como consecuencia del derrumbe de un muro provocado por un intenso temporal que afectó a gran parte de la ciudad.
El ex delantero, de 41 años, se dirigía a su trabajo junto a su amigo Vandré Cordeiro da Silva cuando una pared se desplomó sobre ambos en el barrio de Santa Teresa. El fenómeno climático registró ráfagas de viento superiores a los 105 kilómetros por hora y provocó múltiples incidentes en distintos puntos del estado.
Tragedia en Brasil: murió un ex futbolista de Botafogo tras el derrumbe de un muro
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el dramático momento en el que el muro cae sobre los dos hombres y un automóvil estacionado. Otras personas que caminaban por el lugar lograron escapar apenas segundos antes del derrumbe. A través de un comunicado oficial, Botafogo lamentó el fallecimiento de quien defendió la camiseta del club durante la temporada 2015: “Con inmenso pesar, lamentamos el fallecimiento del ex jugador Tássio Maia dos Santos. En este momento de dolor, expresamos nuestra solidaridad con familiares y amigos”.
Tássio desarrolló una extensa carrera profesional que lo llevó a vestir las camisetas de 27 equipos. Además de su paso por Botafogo, jugó en Figueirense, Bragantino, Mirassol, Volta Redonda y Ferroviário, además de tener experiencias en Portugal, Bulgaria, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica.
Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en Emiratos Árabes Unidos, donde fue goleador y capitán del Hatta Club, contribuyendo al ascenso de la institución. Se retiró en 2019 y, desde entonces, administraba una casa de eventos en Santa Teresa.
Según informaron las autoridades brasileñas, el temporal dejó al menos 185 incidentes en todo el estado de Río de Janeiro, entre ellos derrumbes, rescates y caída de árboles. Además de las dos víctimas fatales, continúa la búsqueda de un pescador desaparecido en la región de Costa Verde. La tragedia volvió a poner en evidencia la violencia del fenómeno meteorológico que golpeó a Río de Janeiro y dejó una marca imborrable en el deporte brasileño, que hoy despide a uno de sus protagonistas.
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