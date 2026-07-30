Un chef argentino está en coma tras un accidente en Brasil: el desesperado pedido de su familia

Luego del siniestro Leandro fue trasladado al hospital de Santa Catarina, donde ingresó con una fractura de cráneo, hemorragias cerebrales y un edema en el cerebro. También presentaba una fractura maxilofacial y frontal, un neumotórax y dos fracturas cervicales.

El marplatense vive desde hace siete años en Brasil

En las últimas horas, el estado de salud se agravó. Los médicos detectaron una dilatación de las pupilas compatible con un aumento de la presión cerebral y decidieron practicarle una traqueotomía.

"Me dijo el médico que nos tenemos que preparar. Tengo esperanza de que va a despertar, pero soy realista", expresó Clara.

Su familia inició una colecta solidaria para viajar a Brasil

Leandro permanece internado en coma

Leandro se había mudado a Florianópolis hacía siete años en busca de mejores oportunidades laborales y logró desarrollarse profesionalmente en el rubro gastronómico hasta convertirse en chef. Sin embargo, ya había tomado la decisión de regresar a la Argentina.

Según contó su hermana Clara, tenía previsto volver a Mar del Plata en agosto porque extrañaba a su familia.

Actualmente, la madre de Leandro y una de sus hermanas permanecen en Brasil junto a él. Clara, en cambio, tuvo que regresar a Argentina debido a un tratamiento médico.

En ese marco, la familia lanzó una campaña solidaria para afrontar los costos del viaje y la estadía en Brasil.

Quienes puedan contribuir con la campaña solidaria impulsada por la familia de Leandro Quiroz pueden hacerlo a través de transferencia bancaria al alias: clarimdq.93 La cuenta es del Banco Provincia y se encuentra a nombre de Clara Bastida, con el CBU 0140401603618954876090

La otra opción es realizar una transferencia a la cuenta de Mercado Pago, bajo el alias: clarabastida.93