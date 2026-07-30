Un chef argentino está en coma tras un accidente en Brasil: el desesperado pedido de su familia
Leandro Quiroz tiene 34 años y permanece internado luego de un brutal choque con su moto. Sospechan que otro vehículo lo chocó.
Leandro Quiroz, un chef argentino de 34 años, permanece internado en Florianópolis (Brasil) en estado crítico tras sufrir un grave accidente con su moto. Su familia inició una colecta para poder viajar a Brasil y piden que se investiguen las circunstancias del hecho.
El siniestro se produjo en la madrugada del 16 de julio, luego del partido entre Argentina e Inglaterra. Leandro, al igual que otros argentinos, se había reunido en un bar para ver el encuentro y no tenía previsto manejar esa noche. Incluso, le había pedido a una chica con la que salía que pasara a buscarlo.
Por motivos que aún se investigan, el chef finalmente se subió a la moto y, a menos de 50 metros del bar, chocó con un paredón. Su familia sospecha que otro vehículo lo impactó de atrás y se dio a la fuga.
La familia también aseguró que la mujer que debía pasar a buscarlo se fue de Florianópolis poco después del accidente y creen que podría tener datos sobre lo que sucedió.
“Fui de urgencia al lugar, pedí las cámaras, pero nadie nos quiere dar nada, nadie nos dice nada. De repente comenzaron a llegar datos de que le habían pegado a un argentino”, contó Clara, hermana de Leandro, en diálogo con TN. La mujer también sostuvo que pese al accidente nadie llamó a la policía.
Luego del siniestro Leandro fue trasladado al hospital de Santa Catarina, donde ingresó con una fractura de cráneo, hemorragias cerebrales y un edema en el cerebro. También presentaba una fractura maxilofacial y frontal, un neumotórax y dos fracturas cervicales.
En las últimas horas, el estado de salud se agravó. Los médicos detectaron una dilatación de las pupilas compatible con un aumento de la presión cerebral y decidieron practicarle una traqueotomía.
"Me dijo el médico que nos tenemos que preparar. Tengo esperanza de que va a despertar, pero soy realista", expresó Clara.
Su familia inició una colecta solidaria para viajar a Brasil
Leandro se había mudado a Florianópolis hacía siete años en busca de mejores oportunidades laborales y logró desarrollarse profesionalmente en el rubro gastronómico hasta convertirse en chef. Sin embargo, ya había tomado la decisión de regresar a la Argentina.
Según contó su hermana Clara, tenía previsto volver a Mar del Plata en agosto porque extrañaba a su familia.
Actualmente, la madre de Leandro y una de sus hermanas permanecen en Brasil junto a él. Clara, en cambio, tuvo que regresar a Argentina debido a un tratamiento médico.
En ese marco, la familia lanzó una campaña solidaria para afrontar los costos del viaje y la estadía en Brasil.
Quienes puedan contribuir con la campaña solidaria impulsada por la familia de Leandro Quiroz pueden hacerlo a través de transferencia bancaria al alias: clarimdq.93 La cuenta es del Banco Provincia y se encuentra a nombre de Clara Bastida, con el CBU 0140401603618954876090
La otra opción es realizar una transferencia a la cuenta de Mercado Pago, bajo el alias: clarabastida.93
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