Tragedia en el boxeo: murió Arturo "Lobito" Torres a los 26 años tras desvanecerse en el ring

El fatídico desenlace comenzó a gestarse en el transcurso del séptimo asalto. A los 2 minutos y 31 segundos de dicho round, el árbitro Jaime Ortiz decidió detener las acciones al percatarse del intenso castigo que estaba recibiendo el peleador. De manera simultánea, el padre del propio deportista arrojó la toalla desde el rincón. Si bien el juez de la contienda logró sostenerlo tras marcar el final, Torres se desvaneció de inmediato en la lona y comenzó a convulsionar frente a la mirada atónita del público.