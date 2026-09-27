Tragedia en el boxeo: murió Arturo "Lobito" Torres a los 26 años tras desvanecerse en el ring
El púgil mexicano permanecía internado en coma inducido desde el pasado 19 de septiembre en Mexicali. A pesar de una cirugía inicial, su cuadro empeoró y se confirmó su deceso.
El boxeo internacional atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Arturo “Lobito” Torres a sus 26 años. El deportista mexicano permanecía internado en coma inducido desde el pasado sábado 19 de septiembre, luego de haber sufrido un severo colapso sobre el cuadrilátero durante su enfrentamiento contra Gilberto García en Mexicali, Baja California.
El fatídico desenlace comenzó a gestarse en el transcurso del séptimo asalto. A los 2 minutos y 31 segundos de dicho round, el árbitro Jaime Ortiz decidió detener las acciones al percatarse del intenso castigo que estaba recibiendo el peleador. De manera simultánea, el padre del propio deportista arrojó la toalla desde el rincón. Si bien el juez de la contienda logró sostenerlo tras marcar el final, Torres se desvaneció de inmediato en la lona y comenzó a convulsionar frente a la mirada atónita del público.
El personal médico actuó con celeridad dentro del recinto y dispuso su traslado de urgencia a un centro de salud cercano, donde ingresó en estado inconsciente. Para estabilizarlo, los profesionales de la salud debieron realizarle una intervención quirúrgica y posterormente lo colocaron en coma farmacológico para favorecer su recuperación.
Tragedia en el boxeo: murió Arturo "Lobito" Torres a los 26 años tras desvanecerse en el ring
En un principio, el panorama generó una leve esperanza en su entorno más cercano. Su hermano Ángel había declarado públicamente que la operación había resultado exitosa y que el estado de sedación buscaba evitar esfuerzos físicos. Sin embargo, la evolución clínica sufrió un deterioro irreversible con el correr de los días y su familia ratificó su deceso este sábado 26 de septiembre.
Nacido en México, el Lobito Torres había iniciado su trayectoria profesional en el año 2018. A lo largo de su carrera dentro de la categoría, completó un récord de 24 combates, contabilizando 15 victorias, seis derrotas y tres empates. La trágica noche de Mexicali representó la primera caída antes del límite en su foja de servicios.
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