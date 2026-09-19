Confirmado: cuándo y dónde será Párense de Manos 4
La expectativa de los fanáticos se concentra en el Cara a Cara, donde se conocerían los 20 peleadores y, posiblemente, los datos definitivos de la velada.
El universo del streaming y los deportes de exhibición vive sus horas de mayor ansiedad. A pesar del hermetismo que la producción mantuvo durante semanas, la cuenta regresiva para la cuarta edición de Párense de Manos, el evento de boxeo amateur organizado por Luquitas Rodríguez, ingresó en su recta definitiva.
Hasta este viernes, las redes sociales oficiales del evento habían esquivado las confirmaciones tradicionales, limitándose a anticipar la cita bajo la enigmática frase: "En algún estadio · Algún día de 2026".
Este inusual nivel de misterio potenció las especulaciones de los seguidores, quienes aguardaban expectantes que la gran incógnita sobre el escenario elegido y la fecha exacta del evento principal quedara finalmente despejada en las próximas horas.
Cuándo, dónde y quiénes pelearán en Párense de Manos 4
El evento de boxeo amateur se realizará el próximo 18 de diciembre en el estadio de Platense de Vicente López. Las peleas confirmadas son:
- Agusneta vs. Brunenger
- Cami Mayan vs. Luli González
- El Polaco vs. Brian Sarmiento
- Bauleti vs. Balanza
- Pri Mora vs. Albere
- Renzo Pantich vs. Joaco López
- Beni Mármol vs. Mortedor
- Milica vs. Arigeli
- Shelao vs. Andoni
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