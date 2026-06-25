Sebastián Beccacece invitó a los ecuatorianos a cumplir el sueño de unidad de Bolívar y San Martín

Y añadió que “cuando uno sabe que va de sensaciones y de funcionamientos, uno como entrenador tiene que estar tranquilo. Entonces siempre trato de llevar esa energía”, indicó con una sonrisa en el rostro.

Con la clasificación a la siguiente instancia asegurada, el seleccionador pidió a los hinchas ecuatorianos: “Invito a todo el Ecuador unido, como el sueño de Bolívar, de esa unidad cuando se juntó con San Martín… La unidad es clave”.

Finalmente, Baccacece señaló que como cuerpo técnico “hemos acompañado un grupo maravilloso para que pueda construir una familia y para que pueda seguir creyendo y contagiando a las nuevas generaciones”.