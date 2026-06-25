Sebastián Beccacece invitó a los ecuatorianos a cumplir el sueño de unidad de Bolívar y San Martín
El entrenador argentino de Ecuador sostuvo que "en la adversidad hemos demostrado tener mucha calma, mucha cautela, porque había argumentos, porque había un funcionamiento, porque había una idea".
Como se sabe, la selección de Ecuador hizo historia este jueves, al ganarle a su par de Alemania y clasificarse a 16avos de final, barajándose que en esa instancia pueda enfrentar a México, en un difícil partido en el estadio Azteca; a Inglaterra, en Atlanta, o a Suiza, en Vancouver.
Pero más allá del resultado que finalmente el combinado sudamericano obtenga en este Mundial 2026, nada ni nadie podrá quitarles a los jugadores y a su director técnico, Sebastián Beccacece, el hecho de haber alcanzado la clasificación bajo circunstancias completamente adversas.
“La vida es saber sufrir”, dijo el entrenador argentino durante la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-1 ante el combinado teutón, pero también es “saber tener templanza, tener fe y tener confianza”, añadió quien supo dirigir a la U de Chile, a Independiente, a Racing y a Defensa y Justicia.
Como respondiendo a las numerosas críticas recibidas después de los dos primeros partidos mundiales, con derrota ante Costa de Marfil y empate ante el débil Curazao, Baccacece afirmó que “nosotros en la adversidad hemos demostrado tener mucha calma”.
“Nosotros en la adversidad hemos demostrado tener mucha calma, mucha cautela, porque había argumentos, porque había un funcionamiento, porque había una idea; porque en el fútbol a veces se gana y a veces se pierde”, sostuvo.
Y añadió que “cuando uno sabe que va de sensaciones y de funcionamientos, uno como entrenador tiene que estar tranquilo. Entonces siempre trato de llevar esa energía”, indicó con una sonrisa en el rostro.
Con la clasificación a la siguiente instancia asegurada, el seleccionador pidió a los hinchas ecuatorianos: “Invito a todo el Ecuador unido, como el sueño de Bolívar, de esa unidad cuando se juntó con San Martín… La unidad es clave”.
Finalmente, Baccacece señaló que como cuerpo técnico “hemos acompañado un grupo maravilloso para que pueda construir una familia y para que pueda seguir creyendo y contagiando a las nuevas generaciones”.
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